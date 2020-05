Coronavirus: Precios de artículos básicos en Venezuela suben el 109 % durante pandemia

“Todo sube y tan rápido que lo que cargo en la cuenta bancaria no me sirve para nada”, dice Diocelina Ospina, trabajadora doméstica en un abasto de la ciudad de Maracay.

Venezuela parece estar perdiendo una batalla de más de dos años contra la hiperinflación, ya que comerciantes, intermediarios y compradores aseguran que los precios de varios alimentos se duplicaron en pocas semanas, en medio del confinamiento implementado para frenar la propagación del nuevo coronavirus, según economistas y empresarios.

Después de alcanzar una inflación de más de un millón y medio por ciento en 2018, el régimen de Nicolás Maduro había conseguido mantener la variación de precios por debajo del 30 % en febrero y marzo, pero el tímido logro, gracias a una parcial apertura económica sin estrictas regulaciones al sector privado, se desvaneció en la cuarentena.

«Si no me muero del virus, me muero de hambre», el sentir en favela de Venezuela

En abril los precios avanzaron 80 %, según cálculos del Parlamento, controlado por la oposición, que estimó el porcentaje de la inflación acumulada del año en 341 %.

La fuerte escasez de gasolina que afecta la distribución de alimentos, el mayor gasto público y el sorpresivo salto del tipo de cambio al doble de su valor en los últimos dos meses han incidido en el aumento constante de los precios de los productos más esenciales, dicen industriales y analistas consultados.

En Petare, el barrio más grande de Caracas, el costo de un combo que incluye ocho artículos básicos subió el 109 % desde que comenzó la cuarentena a mitad de marzo, según un informe del Congreso. (I)

fuetne_https://www.eluniverso.com/