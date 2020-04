Coronavirus: España, en medio de temor, reanuda labores en industria y construcción

Desde mediados de marzo la mayoría de la población de España cumple con una orden de confinamiento obligatoria en sus hogares. Solo los negocios en sectores considerados estratégicamente importantes han continuado operando con normalidad.

Sin embargo, desde hoy miles de trabajadores de sectores como la construcción y la industria reanudarán sus actividades. El regreso será escalonado y con una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Desde hoy vuelven a regir las condiciones originales del estado de alarma aplicado el 14 de marzo, registró La Vanguardia.

La reanudación de actividades no incluye a instituciones educativas ni a la mayoría de tiendas comerciales ni a oficinas que permanecerán cerradas. El pedido del Gobierno de que la gente trabaje desde casa continúa en el país, donde el coronavirus ha cobrado cerca de 17000 vidas y ha infectado a más de 166 000 personas.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “el levantamiento del confinamiento demasiado rápido puede conducir a un letal resurgimiento del contagio” del COVID-19 en aquellos países que han empezado a controlarlo.

“El camino hacia abajo puede ser tan peligroso como el camino hacia arriba”, alertó el director y explicó que la OMS está trabajando con los países en el diseño de estrategias para la suspensión gradual y segura del confinamiento.

“Toda persona tiene un papel que desempeñar para poner fin a esta pandemia”, dijo el responsable del ente y puso como ejemplo al ébola, del que se registró un nuevo caso en la República Democrática del Congo justo cuando estaba a punto de declararse el fin del brote que surgió en 2018 y que ha provocado más de 2000 muertos.

Mike Ryan, responsable de la OMS a la respuesta a la emergencia del coronavirus, dijo que el nuevo caso de ébola puede considerarse una “lección” para el COVID-19. “No hay estrategia de salida hasta que no tienes controlada la situación. Y tienes que estar siempre preparado para volver atrás nuevamente y empezar de nuevo”, apunta.

No obstante, y pese al pronunciamiento de la OMS, las autoridades españolas consideran que los planes de permitir que los trabajadores no esenciales regresen a sus fábricas y sitios de construcción no causarán un aumento significativo en cifras de contagios.

“No tenemos la sensación de que estas medidas tengan que aumentar de una manera importante la transmisión” del virus, declaró la vocera del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, María José Sierra.

El Gobierno sostiene que las empresas deben proporcionar el equipo de protección adecuado y asegurarse de que los empleados tienen espacio para estar al menos a dos metros de distancia, publicó Infobae.

Así también, el Gobierno anunció que las fuerzas de seguridad distribuirán 10 millones de mascarillas en los centros de transporte público en los próximos días. Su uso será recomendado y no obligatorio.

Ante el temor que puede causar suavizar las medidas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de minimizar los cambios. “Seguimos en la fase de confinamiento… No hemos iniciado ninguna desescalada”, declaró. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/