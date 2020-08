Coronavirus: En Quito, el Municipio ya define acciones al finalizar el estado de excepción

El manejo de salvoconductos o mantener la restricción vehicular son las medidas que en movilidad se aplicarían desde el Municipio de Quito una vez que expire el estado de excepción, el 12 de septiembre.

Restricción al tránsito

Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, indicó que se mantendrá la restricción vehicular de acuerdo con el último número de la placa mediante una especie de “hoy no circula par, hoy no circula impar”.

La diferencia será que para los salvoconductos su emisión y control recaerá en el cabildo quiteño. Actualmente lo hace el Ministerio de Gobierno.

Se usará un nuevo sistema. Abad indicó que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, emitirá una resolución. Esto porque las competencias retornan a los Gobiernos Descentralizados o Comité de Operaciones de Emergencia (COE) locales.

Para los salvoconductos se analiza la opción de dar un tiempo de transición a los que están vigentes hasta obtener los nuevos documentos.

¿Cómo funcionaría? Abad explicó que se compararía la actividad comercial declarada por el solicitante con el RUC, con la Licencia Única para las Actividades Económicas.

Si la información es correcta, se emitirá el salvoconducto.

Aforo en buses y medidas sanitarias

En el transporte público se mantendrá el 50 % de aforo. Se descartó aumentarlo al 75 %. Abad expresó que es imposible controlarlo en cada unidad.

Pero si va la mitad de los usuarios, todos van sentados.

El uso de la mascarilla y el distanciamiento social están incluidos ya en una ordenanza municipal, indicó Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), que es la entidad del Municipio encargada de sancionar a personas o a los negocios cuando se verifican infracciones al respecto.

Además hay protocolos para el funcionamiento de locales, como instalación de señalética o medición de la temperatura.

Sobre el control a libadores, agregó la funcionaria, las acciones para aquello están previstas en el Código Municipal.

Las sanciones para quienes beban licor en la vía pública es de $200. A quien no use la mascarilla y no mantenga el distanciamiento sugerido se lo sancionará con $100.

Pese al fin del estado excepción, los controles seguirán conforme al ámbito de cada institución, citó Grunauer. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/