Coronavirus en Guayaquil: médicos ven como claves las disposiciones tomadas para las festividades

Las cenas y reuniones sociales entre amigos, compañeros de trabajo y familiares se han multiplicado por los festejos de Navidad y fin de año. Hasta el fin de semana pasado se retrataron estas celebraciones en fotos y videos que compartían en redes sociales, unos sin mascarillas y sin distanciamiento social.

Hoy, con una nueva cepa que alarma a la Unión Europa y al mundo, y a nivel nacional con medidas de restricción vehicular, reducción de horarios y con menor aforo en restaurantes, la prohibición de realizar reuniones en hoteles, para evitar la aglomeraciones, se espera que la ciudadanía reaccione y se cuide con las normas de bioseguridad.

El gremio médico es el que está conforme con las nuevas disposiciones. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, se mostró satisfecho porque sus recomendaciones fueron escuchadas, como las que él llama ‘reuniones burbujas’ con un máximo de diez personas, del mismo núcleo familiar, para prevenir un brote de COVID-19, virus con el que se han contagiado 18.554 personas en Guayaquil y 26.583 en Guayas. En el país suman 206.364 casos y13.949 fallecidos.

Qué significa el nuevo estado de excepción y qué debemos considerar para movilizarnos

Son necesarias, aunque parecen molestas, porque esto se puede disparar.., es preferible hacer un sacrificio este fin de año a estar lamentándonos después», refirió Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas.

La medida de cerrar las playas la destaca Alberto Campodónico, internista del hospital clínica Kennedy de la Alborada, debido a que la gente se agrupa: «Por las fiestas hay más gente en la playa, se quedan hasta el amanecer, tomando.., la gente se agrupa y el contagio es más rápido».

Daysi Avilés, especialista en atención de emergencias de una clínica particular, cree que aunque aún no llega la nueva cepa, en el país no se puede ‘bajar la guardia’. «Se tomaron medidas de reactivar la economía, pero realmente lo que se ha reactivado es el contagio en cadena que no para», comentó y agregó que además de la restricción vehicular en carros particulares, también se deben controlar las normas de bioseguridad en la transportación pública.

Gabriela Arana, doctora que atiende a través de telemedicina, cree acertada la decisión de no emitir salvoconductos. «Eso era una solapada, la gente cogía el RUC de alguien y salía con salvoconductos. Ojalá se cumplan las restricciones par e impar y no les permitan circular porque presentan cualquier documento», indicó la especialista que cree que deben darse controles y sanciones estrictas para evitar que la gente incumpla las medidas.

Coronavirus en Guayaquil: varios gremios de comerciantes y restaurantes están en desacuerdo con medidas anunciadas por el Gobierno Nacional

«Uno o dos sueldos básicos debería ser la sanción justa. No $ 30, $ 40, porque dicen ‘lo pago, no me importa’. Tienen que ponerse estrictos», dijo.

A los infractores de la restricción vehicular, según la resolución del COE cantonal, se les retendrá el vehículo por quince días.

La reducción del aforo a 30 % en los restaurantes también considera como una medida acertada, porque «eso permite que haya distanciamiento entre una mesa y otra», añadió el médico internista Campodónico.

Pero estas medidas serían insuficientes sin la corresponsabilidad de los ciudadanos. Además, Wilson Tenorio, representante del Colegio de Médicos, propone a las autoridades que se consideren nuevas disposiciones, que las hará conocer hoy a las autoridades del COE cantonal y nacional.

Por ejemplo, sugiere que el sector público trabaje de 07:00 a 15:00 y, el privado alterne por grupos las entradas y salidas para evitar aglomeraciones. «Los días de descanso que sean rotativos, por ejemplo martes y miércoles, jueves y viernes, lo que generaría que el turismo y la producción no se afecte mayormente», propone.

Ante los comicios nacionales en febrero próximo, el Colegio sugiere que el Consejo Nacional Electoral divida a la población en tres segmentos para que voten de una forma segura: de 07:00 a 11:00 los mayores de 50 años; de 11:00 a 14:00, los de 25 a 49 años; y de 14:00 a 17:00, de los 16 a 24 años. (I)

En los feriados, las familias y grupos de amigos suelen congregarse masivamente en los balnearios de la costa. Foto: Archivo

Dirigentes de barrios porteños, a favor y en contra de medidas

Las nuevas disposiciones para evitar la aglomeración de personas y prevenir más contagios de COVID-19 han generado diversas reacciones. Hay quienes están a favor de precautelar la salud por encima de todo, mientras otros están en contra por la afectación económica de comerciantes y ciertos sectores productivos.

Richard Maldonado, presidente del comité barrial Unión Cívica Atarazana, cree que las medidas buscan salvaguardar la vida. «Los comerciantes hacen caso omiso a las medidas de bioseguridad, andan sin mascarilla», indica el dirigente de esa zona del norte, donde los vecinos están alarmados porque la semana pasada cuatro adultos mayores fallecieron por COVID-19. Por ello, antes de las disposiciones, decidieron cerrar los parques.

Clientes cancelaron reservas en playas y restaurantes; hay preocupación por crisis que se agrava con medidas, dicen representantes turísticos

La tradición de recibir el nuevo año en la playa, Maldonado también la descartó por la disposición del cierre de los balnearios. Esta medida, que afectará la economía de los hoteleros y comuneros que tienen sus negocios, es también considerada necesaria. “Más vale perder un momento económico que, posiblemente, la vida”, sostiene Alan Macas, del consejo barrial Paraíso Verde, de la ciudadela El Paraíso, donde hay una alta población de adultos mayores.

Dirigentes como Jéssica Egas, de Cisne 2 (sur), creen que las medidas se debieron comunicar con anticipación para que los comerciantes o artesanos no inviertan: “De qué va a vivir la gente que se dedica al turismo o a elaborar monigotes…, si se toman medidas preventivas se pueden evitar aglomeraciones”.

En cambio, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano, critica a los políticos que desde antes de que se inicie la campaña electoral ya recorren las ciudades y abrazan a la gente, irrespetando el distanciamiento: «Son irresponsables. No se están protegiendo y no están protegiendo a los demás, no cumplen con las normas de bioseguridad». (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/