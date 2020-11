Coronavirus en Ecuador: Ayúdame a ayudarte, la campaña viral de médicos ecuatorianos que pide tomar conciencia sobre los riesgos que aún están latentes

«Cuídate, cuida a tu familia. ¿No crees que ya ha muerto suficiente personal sanitario por tu irresponsabilidad? Ayúdame a ayudarte». Así termina un video casero del doctor José Vergara Centeno, Jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil, que decidió compartir su mensaje con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que aún existen por la pandemia del coronavirus.

Vergara se decidió a hacerlo luego de recibir una sugerencia del periodista Carlos Vera durante una entrevista. Luego pidió a otros colegas que hagan lo mismo y ahora hay unos 40 videos de médicos de Guayaquil, Riobamba, Manta, Portoviejo y otras localidades que circulan en grupos de WhatsApp y redes sociales como un aporte comunicacional que culmina con el mensaje «ayúdame a ayudarte».

La campaña incluye mensajes como el del doctor Telmo Fernández, médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza, que apela a la toma de conciencia: «A ti que te fuiste de vacaciones en el feriado de octubre. A ti que te vas a ir de vacaciones en Navidad y Año Nuevo. (…) A ti te quiero decir una cosa: las unidades de cuidados intensivos están todas llenas, los recursos se están agotando, los médicos estamos cansados, agotados. Los intenivistas cada vez estamos trabajando más horas tratando de salvar gente. A ti te digo, que no usas la mascarilla, que no mantienes la distancia, que no te lavas las manos. Haz tu parte (…) y ayúdanos a ayudarte».

Ventilación en espacios cerrados, aspecto a tener en cuenta para evitar la propagación del COVID-19

En los últimos días, epidemiólogos han explicado que tanto en la provincia del Guayas como en Guayaquil se reporta un leve aumento en casos de COVID-19 que va ligado a la desobediencia de los ciudadanos, sobre todo en reuniones sociales en Guayaquil y otras localidades del Guayas que sobrepasan el aforo y no existe control de medidas por parte de cada uno de los integrantes.

El reporte del COE nacional refleja que solo Guayas tiene el 34,79 % de casos nuevos registrados en la primera semana de noviembre, aunque Pichincha tiene un porcentaje mayor, con el 40,33 %. Eso significa que las cifras altas por semana epidemiológica no se registraban en Guayas desde la semana 40 (27 de septiembre al 3 de octubre) que tuvo un promedio de 57 contagiados por día. Al momento el promedio diario solo de noviembre llega a 54 casos por día. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/