Coronavirus: Disputa entre EE. UU. y China amenaza su acuerdo comercial

La tensión entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias mundiales, se disparó a expensas de la pandemia de COVID-19 y ha hecho crecer las presiones para que la fase 1 del acuerdo comercial entre ambos quede sin efecto, lo que amenaza con causar de nuevo inestabilidad en los mercados mundiales, ya sacudidos por el impacto del virus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su retórica contra China afirmando que no hablará con su homólogo Xi Jinping y amenazando con cortar los lazos bilaterales debido a la forma en que Pekín manejó la pandemia de COVID-19, la que Trump ha calificado de “plaga china”.

“Tengo una muy buena relación con Xi, pero… ahora mismo no quiero hablar con él”, dijo Trump a Fox Business.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos podría tomar represalias, Trump no dio detalles pero advirtió en tono amenazante: “Hay muchas cosas que podríamos hacer. Podríamos hacer cosas. Podríamos cortar toda relación… si lo hiciéramos, ¿qué podría pasar?”.

El mandatario sostiene que Pekín encubrió la magnitud real de la epidemia, que se originó a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, lo que asegura permitió su propagación.

China niega esa acusación e insiste en que transmitió toda la información disponible sobre el virus, que ha cobrado la vida de más 300 000 personas, a la Organización Mundial de la Salud lo antes que pudo.

Zhao Lijian, portavoz de la diplomacia china, abogó por reforzar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el virus que ha infectado en total a más de 4 480 000 personas.

“Mantener relaciones estables entre China y Estados Unidos está en el interés fundamental de los dos pueblos y de la paz y la estabilidad en el mundo”, afirmó Lijian.

Sin embargo, ayer se desató el temor a represalias de China luego de que el gobierno de Trump bloqueara el suministro mundial de chips al gigante de las telecomunicaciones Huawei Technologies, decisión que afectará inclusive a productores estadounidenses.

La norma, revelada por el Departamento de Comercio, expande la autoridad de los EE. UU. para exigir licencias para la venta a Huawei de semiconductores fabricados en el extranjero con tecnología estadounidense, lo que amplía enormemente su capacidad para detener las ventas al segundo fabricante de teléfonos más grande del mundo.

“Esta acción pone a EE. UU. primero, a las empresas estadounidenses primero y a la seguridad nacional estadounidense primero”, dijo un funcionario del Departamento de Comercio a periodistas.

Ante la medida, la reacción de China fue rápida. El diario Global Times informó que el Gobierno pondrá a empresas estadounidenses en una “lista de entidades no fiables”, entre las que figuran las del área tecnológica Apple Inc., Cisco Systems Inc. y Qualcomm Inc., y la suspensión de la compra de aviones de Boeing Co., refiere el medio chino. (I)

