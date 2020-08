Consejo Nacional Electoral analiza reducción de personal por falta de recursos

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) se evalúa iniciar una etapa de supresión de puestos y reducción de la jornada laboral del personal, en medio del desarrollo de los comicios nacionales del 2021.

El Consejo tiene previsto optimizar $1 538 191 frente a la crisis económica que atraviesa el país, y que ha hecho al Ministerio de Finanzas emitir regulaciones para las entidades del Estado y reducir los gastos en la burocracia.

Aunque no ha existido un pronunciamiento oficial, en el órgano electoral se conoció que se prepara una propuesta de optimización de recursos para enviarla al Ministerio que contempla, por ejemplo, comprar renuncias a 29 personas y suprimir 16 puestos, por $376 321.

En el Instituto de la Democracia se planifica una reducción de $92 517; catorce despidos intempestivos, lo que implicaría $91 560, y una de las medidas será la de reducir hasta diciembre la jornada laboral entre seis y siete horas lo que produciría un ahorro de $752 584. En el grupo de bienes de consumo se habla de $225 208.

Estas medidas se tomarían hasta este 15 de agosto y a inicios de septiembre.

Entre los vocales hay descontento. El 21 de julio pasado el consejero José Cabrera describió la “situación delicada”.

“Las empresas de seguridad están pidiendo que se termine unilateralmente el contrato porque el Ministerio de Finanzas no ha pagado. En el caso de los medios de comunicación, en la provincia de Sucumbíos me informaban que será imposible colaborar en este proceso electoral porque desde el 2019 no se les paga”, dijo.

Y en esa línea reconoció la urgencia de definir el presupuesto para realizar las elecciones y saber si habrá o no recursos para llevarlas a cabo.

Entre los funcionarios hay incertidumbre, pues al ser comunicados de estas posibilidades se había aconsejado que no firmen acuerdos para la reducción de horas de trabajo, pero “hay quienes prefieren hacerlo a perder el trabajo”, contó un colaborador que pidió el anonimato.

En octubre del 2019, el CNE desvinculó a 574 trabajadores debido a la falta de presupuesto para pagar los salarios correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y el décimo tercer sueldo. Algunos de ellos fueron reintegrados con una remuneración menor o reasignados en sus funciones. (I)

FUENTE:https://www.eluniverso.com/