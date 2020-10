Consejo Nacional Electoral analiza aplicar conteo rápido para elección de presidente de la República

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se descarta realizar el conteo rápido para las elecciones generales del 7 de febrero de 2021, aunque se aplicaría a la elección del presidente y vicepresidente de la República.

Este mecanismo se utiliza para estimar los resultados de una elección, antes de conocer el escrutinio oficial del CNE. Y aunque en un inicio de la organización de los comicios no se preveía utilizar esta herramienta y tampoco se contempló en el reglamento para el Funcionamiento del Sistema de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar), la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint, indicó que está en análisis, dependiendo de los ahorros que se concreten en el Presupuesto Operativo Electoral (POE).

«La reestructuración económica que tenemos, por la austeridad no lo habíamos planteado para hacerlo. Pero no lo hemos descartado, y conversando con el equipo técnico y algunos de los consejeros, si tenemos recursos que podemos optimizar en la compra de servicios, veremos la posibilidad de que desde fuera podamos contar con recursos y podríamos hacerlo, pero por los costos se realizaría para binomios presidenciales. No está descartada esa posibilidad», anticipó ayer en una entrevista en el programa Teleradio, que conduce Jimmy Jairala, líder del movimiento Centro Democrático, que acogió las candidaturas de los candidatos afines al expresidente Rafael Correa.

Hasta ayer, el CNE confirmó la calificación oficial de trece duplas presidenciales. Aún resta esperar que los precandidatos Carlos Sagnay y Narda Ortiz por Fuerza Ecuador (FE) no sean objetados; resolver una objeción del movimiento Ahora en contra de Andrés Arauz y Carlos Rabascall de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), y pronunciarse sobre la «inadmisión» al binomio de Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda de Juntos Podemos, después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la existencia jurídica de la organización política.

En ese contexto, no se descarta que en estos comicios participen, al menos, 16 binomios presidenciales.

Atamaint también ratificó que llegó a acuerdos con el Ministerio de Finanzas para fijar un «techo» para la reducción del POE de $ 114,3 millones a $ 83 millones.

«Este presupuesto está optimizado y llega a tener el techo de $ 83 millones para primera y segunda vuelta. Hemos logrado hacer el esfuerzo y cerrarlo, sin dejar de realizar actividades que sean importantes, ninguna actividad se va a dejar de cumplir, sin poner en riesgo las actividades», señaló ayer la autoridad.

Ejemplificó que una de las principales reducciones por $16 millones fue en la rebaja de dos escalas salariales en el personal que sea contratado.

Los consejeros Enrique Pita y José Cabrera consideran que antes de dar paso a esta reducción presupuestaria acordada entre Atamaint y la cartera de Finanzas, debe ser el pleno el que debe conocerlo y aprobarlo. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/