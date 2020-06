Con antivirales, antiparasitarios y anticoagulpantes se trata a pacientes covid-19 en Ecuador

Para combatir al covid-19, en hospitales del Ecuador también se prueban varias terapias que han sido efectivas para otras enfermedades. Antiparasitarios, antivirales y anticoagulantes son parte de los fármacos que se han suministrado a los contagiados. En abril, investigadores australianos publicaron un estudio sobre la ingesta de la ivermectina, un medicamento antiparasitario suministrado principalmente en animales, en pacientes con covid-19.

El resultado principal fue que el fármaco es capaz de matar al virus en 48 horas. Ante ello, países como Perú, Bolivia y Argentina empezaron a probarlo. Dennis López, médico y miembro de la Sociedad Boliviana de Infectología, dijo a Diario La República que “parece que está funcionando”. Pese a ello -puntualizó- se desconoce si es un “efecto placebo”. En Ecuador también se habla de este medicamento que se usa para tratar gusanos parasitarios, como estrongiloidiasis intestinal (malestar intestinal y pulmonar) y oncocercosis (ceguera de los ríos). En videos publicados en redes sociales se ve a gente inyectándose este fármaco, por lo que los galenos instaron a que no se use por cuenta propia, afirma Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME).

Él explica que a estos tratamientos se los conocen como “terapias nómadas”, es decir, no cuentan con la evidencia científica necesaria para aprobar su validez. José Sánchez, galeno y catedrático de la Universidad UTE, no cree que esta medicina sea efectiva, ya que su fórmula sirve para combatir parásitos no virus, como es el caso de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19. Si se lo consume sin un chequeo previo -alerta Sánchez- puede producir trastornos hepáticos y nefrotóxicos. “Puede afectar las funciones del hígado y de los riñones, órganos encargados de eliminar correctamente toxinas”. En el Consenso Multidisciplinario Informado en la Evidencia sobre el Tratamiento de covid-19, aprobado por gremios y el Ministerio de Salud, sí se incluyó este fármacos.

Pero se alertó que no cuenta con la suficiente evidencia científica; aunque lo cataloga como “prometedor”. La azitromicina también es parte de los tratamientos. Es un antibiótico que se utilizaba para combatir infecciones bacterianas. En el documento se sugiere que se suministre en pacientes con neumonía leve, moderada o grave. Otros medicamentos que están siendo probados en las casas de salud son los antivirales. Se recomienda remdesivir y lopimavir. Mientras tanto, entre los no aconsejados está el oseltamivir. Además, se coloca anticoagulantes para evitar el riesgo de trombosis, producto del ingreso del virus en el organismo de una persona. La terapia de oxígeno también ayuda a quienes tienen dificultades para respirar.

fuente:

https://www.elcomercio.com/tendencias/antivirales-antiparasitarios-pacientes-covid19-ecuador.html.