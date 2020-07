Colombia roza los 8.000 fallecidos por coronavirus y sumó a su balance más de 7.000 nuevos casos

Colombia se aproxima ya a la cifra de 8.000 víctimas mortales a causa de la COVID-19 mientras que ha sumado a su balance más de 7.000 nuevos casos de la enfermedad, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud del país.

En concreto, las autoridades sanitarias han constatado este viernes 287 muertes adicionales, que han elevado el cómputo global hasta las 7.975. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó 7.168 nuevos positivos, por lo que Colombia cuenta ya con 233.541 personas contagiadas.

Por regiones, la más afectada por la pandemia en Colombia es Bogotá, donde ahora rige una cuarentena “sectorizada” que tiene como objetivo frenar la expansión de la enfermedad. Hasta el momento, Bogotá ha confirmado 77.889 casos de coronavirus. Tras ella se sitúan Atlántico, con 47.005 positivos, y Valle del Cauca, con 20.416.

Según las autoridades sanitarias colombianas, un total de 113.864 personas se han recuperado de la enfermedad en el país latinoamericano, 5.913 en las últimas 24 horas. No obstante, 111.228 casos permanecen aún activos.

En días recientes un indignante hecho de intolerancia se registró en Colombia cuando una mujer escupió en la cara de un vigilante después de que este le pidiera ponerse el tapabocas.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Bello, Antioquia, a las afueras de un conjunto residencial del barrio Nuquí y quedaron grabados por la cámara de seguridad del edificio. Las imágenes llegaron a redes sociales por una cuenta de denuncias en Twitter y a partir de allí se volvieron virales en las redes siendo replicadas con mensajes de indignación.

La mujer en cuestión se disponía a entrar al edificio donde vive, pero fue interrumpida en portería por el vigilante, quien le pide que se ponga el tapabocas, elemento de seguridad esencia para evitar la propagación del coronavirus y que según el vigilante es exigido en los espacios comunes del edificio.

“Enseguida me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros”, afirmó el portero a Noticias RCN.

Además. dice que la mujer que lo escupe le dijo que no creía en la existencia del coronavirus pese a que en el video se ve que sí lleva su tapabocas pero mal puesto por debajo de la barbilla, dejando expuestos nariz y boca.

El vigilante afirma que la indicación de usar bien el tapabocas la hizo con amabilidad y sobre todo pidiendo que no pusiera en riesgo a los porteros del edificio y que tras el indignante acto de la mujer está muy preocupado por su bienestar y el de su familia pues no sabe si ella pueda haberlo contagiado.

De acuerdo con el inspector primero de la Policía de Bello, Sebastián Montoya, la actuación de la mujer da para que sea sancionada por lo menos con dos multas: un comparendo por incumplimiento de medida sanitaria por el valor de 966 mil pesos (USD 265) y otro por atentar contra la salud del vigilante por 466 mil pesos (USD 128).

“Es un comportamiento de multa tipo 4 de acuerdo al artículo 35 del Código Nacional de Policía y multa tipo 2. Además, le vamos a compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue un posible delito de violación de medida sanitaria”, dijo el inspector.

Este delito está contemplado en el Código Penal colombiano y puede acarrear una pena privativa de la libertad de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Actos similares de marcada indisciplina social y sobre todo de inconciencia frente a la pandemia ya habían ocurrido y también se han vuelto virales, como el caso del “probador de jugos” en un almacén o el caso de un hombre que también escupió a una trabajadora de un local de electrodomésticos en Bogotá.

Antioquia está viviendo una compleja situación por el repunte de los casos de coronavirus, después de ser uno de los lugares de Colombia donde mejor se había controlado la pandemia. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) allí se registró el mayor número de casos nuevos en un solo día (1.850), después de Bogotá (2.229).

fuente:https://www.infobae.com/