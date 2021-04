COE nacional pide la declaratoria de estado de excepción en ocho provincias de Ecuador

Las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional pidieron al Presidente Lenín Moreno la implementación de nuevas resoluciones a horas del inicio del feriado de Semana Santa.

Hoy, Juan Zapata, principal del COE, informó que se pidió la declaratoria de estado de excepción por 30 días en las provincias Azuay, El Oro, Esmeraldas , Guayas, Manabí , Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja.

Aclaró garantizará el derecho al voto de las personas de dichas provincias.

Zapata dijo que el estado de excepción limitaría las garantías de movilidad y de asociación (reuniones), ante el incremento de los índices de contagios, capacidad hospitalaria al límite en hospitales e incluso con listas de espera.

Medidas iniciales desde el 2 de abril hasta el 9 de abril:

Implementar toque de queda desde las 20:00 hasta las 05:00.

Prohibir reuniones sociales de los miembros de personas que no sean del mismo círculo familiar, además de extremas precauciones en adultos mayores y personas con problemas preexistentes.

Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas de las 18:00 viernes, sábado y domingo durante todo el día

Para personas que no se incluyen rigen la norma del acuerdos ministeriales.

Suspensión total de jornada laboral del sector público desde el 5 al 9 de abril.

Se suspende actividad en gimnasios, parque y otros centros.

Se mantiene prohibición de procesiones y actos religiosos.

Reducir el aforo al 30% en restaurantes.

Se mantiene requisitos de ingreso al país implementados por el Ministerio de Salud Pública

Circulación vehicular del 2 al 9 de abril de acuerdo al último dígito de placas. Los pares no circulan lunes miercoles y viernes. Martes, jueves y sábado no lo harán los impares.

Los servicios a domicilio podrán operar las 24 horas.

Hay excepciones para servicios de salud, seguridad pública y privada, sectores estratégicas, de control, sector exportador, prestado de servicios básicos, provisión de alimentos, medicinas, insumos médicos,

El irrespeto de estas medidas podrán ser sancionadas bajo el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por incumplimiento de orden de autoridad competente, señaló

Durante la mañana de este jueves, los miembros se reunieron en Coca, provincia de Sucumbíos, para evaluar la situación sanitaria epidemiológica en el país.

Más temprano, la vicepresidenta María Alejandro Muñoz advirtió que el COE Nacional estudiaba la posibilidad de establecer estados de excepción focalizados, lo que implica la instauración del toque de queda para limitar la movilidad y de libre reunión de personas.

En los últimos días, los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales dispusieron medidas bajo sus competencias en zonas urbanas, mientras la mesa nacional limitó la circulación en los ejes nacionales por el último dígito de placas a fin de contrarrestar las movilizaciones durante el feriado. (I)

fuetne:https://www.eluniverso.com/