CNE todavía no aprueba reglamento para sistema informático sobre transmisión de resultados

En el Consejo Nacional Electoral hay reglamentos para el proceso de elecciones del próximo año que siguen pendientes. Los consejeros de minoría, el vicepresidente Enrique Pita y Luis Verdesoto, pidieron aclaraciones a la presidenta Diana Atamaint. Pita destapó lo que ocurre casa adentro. A través de su cuenta de Twitter señaló: “Hay una mala noticia: el mismo sistema informático que se usó durante muchos años, en varios procesos electorales, también se lo usará para las elecciones de 2021. Se lo parchará, pero en esencia será el mismo sistema”. Pita no asistió al pleno que fue convocado para la mañana del 16 de octubre, para conocer sobre la Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC 2019). Pero el punto que quedó fuera de la agenda.

La consejera Esthela Acero justificó la decisión por el poco tiempo que tuvieron para analizar, por ello mocionó que el punto sea sacado del orden día, lo que tuvo el apoyo de los cuatro vocales electorales asistentes. Aseguró que tiene inquietudes que presentará por escrito y que requerirá que él área pertinente responda de la misma manera, es decir, por escrito. El consejero Luis Verdesoto leyó la carta que enviaron a la presidencia del CNE en la que precisó que antes de aprobar el PETIC el pleno debería conocer, analizar y tomar una decisión sobre otras actividades pendientes, como por ejemplo el reglamento del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (SETPAR) que engloba la ejecución y manejo de procedimientos, equipos tecnológicos, software y gestión del personal para el procesamiento automatizado en el escrutinio.

“Sobre este tema no se hace mención alguna en el documento propuesto, para conocer los cambios, incorporaciones y mejoras en el sistema informático”, precisó Verdesoto. El consejero José Cabrera destacó que el tema de la tecnología es muy importante y debe estar claro, de tal manera que no existan tergiversaciones y mala información a la ciudadanía. El otro punto de la carta de los consejeros de minoría es el presupuesto operativo final, con el que cuenta el Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2021 y que ha sido aprobado por el Ministerio de Finanzas, a partir del cual se podría reformar la infraestructura tecnológica. El debate sobre el sistema informático en el CNE viene desde el anterior proceso eleccionario de 2017. En esta administración se designó incluso un equipo académico para que levante un estudio técnico y los requerimientos, pero todavía no hay certezas de los cambios que se ejecutarán. (I)

