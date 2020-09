CNE no proclamó la precandidatura a la Vicepresidencia de Rafael Correa, pese al intento de Centro Democrático

Un intenso movimiento se registra en la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), al norte de Quito. Este martes, 1 de septiembre del 2020, varios aspirantes, de diferentes movimientos, aceptaron sus precandidaturas para seguir en carrera, con miras a las elecciones generales del 2021. Pedro Freile y Byron Solís, binomio del movimiento Amigo, fueron los primeros en llegar para proclamar sus precandidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.

Sobre los supuestos vínculos que tiene la agrupación con el exasambleísta, Daniel Mendoza, Freile aseguró que se hicieron cargo de la directiva del movimiento hace apenas un mes y medio. Ofreció poner a consideración del resto de aspirantes su plan de trabajo. Luego llegaron Xavier Hervas y María Sara Jijón, los precandidatos de la Izquierda Democrática (ID). Las cartas de la organización hablaron de una «nueva esperanza». Hervas mencionó la crisis económica y social que vive el Ecuador y reiteró la necesidad de «redirigir al país de una manera positiva». Después fue el turno de Centro Democrático, encabezados por la precandidata a la Asamblea Nacional, Pierina Correa.

Ella llegó al CNE con una tablet desde donde estaba conectado telemáticamente el expresidente Rafael Correa. La hermana del exmandatario presentó un poder notarizado para tratar de que se acepte su precandidatura a la Vicepresidencia, que la completa junto a Andrés Arauz, el perfil para la Presidencia. El reglamento de Democracia Interna establece que la aceptación de precandidaturas es un trámite personal e indelegable, y se debe cumplir en Quito, para todas las dignidades nacionales. La norma reglamentaria está en vigencia desde el 2012.

Pierina dijo que su hermano cumple cuarentena en Bélgica, luego de haber viajado a París, en medio de la pandemia del covid-19. Aseguró que mediante un poder notarizado, la firma electrónica y a una conferencia telemática, se podía aceptar la precandidatura de Rafael Correa. Desde Bélgica, Correa dio por completado el trámite. Hizo lo propio Andrés Arauz, pese a que el delegado del CNE no recibió el documento. Todos los adherentes de Centro Democrático empezaron a difundir videos de la supuesta aceptación, sin que se haya oficializado el trámite. Finalmente, el CNE no aceptó ese intento. Pese a las conversaciones, el CNE no entregó el acta de proclamación de la precandidatura a la Vicepresidencia de Rafael Correa. Se les indicó que el poder notarizado, la firma electrónica y otros documentos deben ser ingresados por Secretaría. Andrés Arauz aseguró que insistirán con el trámite en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pese a que el plazo para aceptar precandidaturas culmina el miércoles 2 de septiembre. Después de esa agrupación, arribó al CNE Isidro Romero Carbo, precandidato a la Presidencia por el movimiento Avanza. Completó la aceptación junto a su compañera de fórmula, Sofía Merino.

FUENTE:

https://www.elcomercio.com/actualidad/precandidatura-correa-vicepresidencia-cne-elecciones.html.