CNE espera certificación para organizar la segunda vuelta presidencial sin pendientes

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) certificará este sábado que no existen recursos legales que tratar sobre la elección de binomio presidencial del 7 de febrero, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda proclamar de forma oficial a los candidatos que “pasan” a la segunda vuelta del 11 de abril.

Los consejeros están a la espera del cumplimiento de los plazos legales respecto del recurso subjetivo que presentó el candidato por Pachakutik (PK) Yaku Pérez Guartambel en contra de los resultados numéricos proclamados por el CNE y que fenecen a la medianoche de hoy, para no dejar pendientes sobre la elección del 7 de febrero.

La sentencia del TCE que negó el recurso se notificó el 14 de marzo y corrían tres días para que los sujetos políticos soliciten ampliación y aclaración. PK se adelantó y pidió aclaración el lunes.

Los jueces se ratificaron en su sentencia el martes pasado. No obstante, el miércoles recién se cumplieron los tres días del primer fallo. A este se suman dos días para que quede en firme y no se presenten más recursos al pronunciamiento de los cinco magistrados, que era de última instancia y no es susceptible de revisión, según el artículo 44 del Reglamento de Trámites del órgano jurisdiccional.

En ese contexto, los consejeros electorales están convocados a un pleno previsto para mañana, en el que se proclamará a los ganadores definitivos de los comicios del 7 de febrero.

Según el escrutinio nacional, ellos son Andrés Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC.

Esto se hará un día antes de que se realice el evento Ecuador Debate 2021, que tiene el carácter de obligatorio, en el que los dos presidenciables expondrán sus propuestas de gobierno y planes políticos para los próximos cuatro años.

De forma paralela, el Instituto Geográfico Militar (IGM) está avanzando en los detalles para la impresión de papeletas electorales para la elección del presidente y vicepresidente de la República, que se efectuará este 11 de abril.

Antes de iniciar la impresión, el Consejo convocó el pasado 16 de marzo a los delegados de las alianzas políticas que promueven a los dos candidatos, de UNES y CREO-PSC, para aprobar el diseño.

Ahí se validaron detalles como los números y orden de las listas, ubicación de los logos, fotografías, nombres y apellidos de los candidatos a presidente y vicepresidente.

Se conoció que la papeleta es de color rosado con plomo y que está provista de varias seguridades para evitar su duplicación o mal uso.

El CNE suscribió en octubre del 2020 el contrato con el Instituto para la impresión, en el que se detalla que para la segunda vuelta electoral se requieren unas 13′120.000 papeletas por un valor de $ 590.400, al ser una sola papeleta.

En total, en el contrato para la impresión de unos 65′600.000 documentos electorales, que sirvieron para la primera y segunda vuelta, el valor ascendió a los $ 5′035.641.

Además de estas actividades previstas en el Plan Operativo Electoral (POE) de las elecciones nacionales, el CNE acogió ayer el manual para el Ecuador Debate 2021, que se realizará este domingo 21 de marzo en Guayaquil.

Ayer, los consejeros reunidos en su pleno recibieron en comisión general a los cinco miembros del comité, quienes les presentaron dicho manual en el que se detalla cuál será la dinámica del debate presidencial y los cinco ejes temáticos sobre los que Arauz y Lasso expondrán sus propuestas.

Andrés Arauz y Guillermo Lasso podrán preguntarse entre sí para un real debate presidencial

Caterina Costa, integrante del comité, explicó que aún están elaborando las preguntas que se harán a los candidatos, y que permanecerán en sobres cerrados hasta el domingo.

Estarán relacionadas con los ejes temáticos: (1) economía y empleo; (2) la salud, vacunación, seguridad social y desnutrición infantil; (3) democracia e institucionalidad estatal, que agrupa a microtemas como independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia.

También (4) educación, desarrollo humano y tecnología; y (5) relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.

Costa dijo ayer que dialogaron con la moderadora del acto, la presentadora de televisión en cadenas colombianas Andrea Bernal, para explicarle sobre la dinámica del debate, que empezará a las 20:00 y se extenderá por 1 hora y 30 minutos.

El comité ratificó que la controversia tendrá como bloques: apertura, debate temático de los cinco ejes, preguntas entre ambos candidatos, preguntas finales y cierre.

fuente:https://www.eluniverso.com/