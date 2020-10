CNE deja a doce agrupaciones políticas sin el fondo económico para sus actividades internas

Siete movimientos fueron calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para recibir el Fondo Partidario Permanente (FPP) del 2019, que asigna el Estado para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación y funcionamiento institucional.

Las resoluciones se tomaron en una plenaria convocada la noche del jueves, y que se extendió hasta minutos antes de las dos de la madrugada de ayer.

En total, los cinco consejeros conocieron 19 informes para la asignación administrativa de este fondo, en los que solo a siete se dispuso la entrega económica, aunque no se dijo el monto. Los doce restantes no habrían cumplido con los requisitos.

Los votos afirmativos fueron de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero; y las abstenciones de Luis Verdesoto y Enrique Pita.

Los dos vocales argumentaron que los expedientes jurídicos llegaron minutos antes de instalar la plenaria, y eso les impedía valorar la pertinencia de aprobarlos.

«Me abstengo, en la medida que no he podido comprobar la metodología para la asignación de estos fondos», decía Verdesoto; mientras que Pita argumentó que le fue imposible «hacer una revisión responsable por no tener ningún tiempo para leerlos y tratándose de derechos de una organización política y recursos del Estado que deben ser asignados», se abstuvo.

Los consejeros de mayoría leían sus argumentos y Cabrera incluso mencionó que las organizaciones políticas que no se les reconoció este fondo podían interponer recursos si se sentían afectados.

Los favorecidos fueron: Pachakutik (PK), Creando Oportunidades (CREO), Sociedad Unida Más Acción (SUMA), Alianza PAIS (AP), Partido Social Cristiano (PSC), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y la Izquierda Democrática (ID).

A las doce organizaciones políticas restantes se les negó por incumplir requisitos constitucionales y legales, como el artículo 110 de la Constitución, que determina la asignación a los «movimientos políticos» que hayan obtenido al menos el 5% de votos válidos en dos elecciones pluripersonales. En las sustentaciones jurídicas se señalaba que a unas agrupaciones «no se las incluía» para recibir el fondo, y a otras se recomendaba «no reconocer» el derecho a acceder a ese recurso.

De esta forma, según el CNE no cumplieron: Centro Democrático, Unidad Popular, Partido Sociedad Patriótica (PSP), Fuerza Compromiso Social (FCS), Avanza, Unión Ecuatoriana, Ecuatoriano Unido, Concertación, Libertad es Pueblo, Democracia Sí, Construye y Fuerza Ecuador (FE).

Incluso, a este último partido se le negó por no cumplir con cuatro requisitos del Código de la Democracia, como son tener 4% de votos válidos en elecciones pluripersonales consecutivas, tres representantes en la Asamblea Nacional, el 8% de alcaldías, o un concejal en al menos el 10% de cantones.

La noche del jueves también se aprobó la inscripción de la empresa Clima Social Estudios y Asesoramiento S. A. para que realicen pronósticos electorales en las elecciones generales del 2021. Esta empresa se suma a Centroinvest Cía., habilitadas para participar. (I)

