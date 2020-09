CNE aprobó la disminución de salarios para vocales de Juntas Electorales

Con el voto dirimente de Diana Atamaint, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 21 de septiembre del 2020 la reducción de la remuneración para los puestos de vocales de las Juntas Electorales Provinciales y Especial del Exterior. Así, quienes integran esos entes fueron ubicados en el grado dos del nivel jerárquico superior. Con ello, se informó en la sesión, el CNE cumplió con los criterios de austeridad y optimización de recursos, pues se generará un ahorro de USD 311 556,04 al presupuesto para las elecciones del 2021. Atamaint y el vocal Luis Verdesoto votaron a favor; Esthela Acero y José Cabrera, en contra. Como hubo empate, la presidenta del organismo electoral dirimió con su voto afirmativo. El vicepresidente Enrique Pita, no asistió.

Esta aprobación surgió luego de una controversia entre el CNE y el Ministerio de Finanzas (MEF) por la no entrega de recursos para los comicios, el pasado viernes. “Mientras el MEF plantea una remuneración de USD 2 368 para los vocales de Junta, el CNE insiste en que debe ser de USD 2 597. Mientras el MEF plantea una remuneración de USD 986 para los secretarios de las juntas provinciales electorales, el CNE insiste en que dicha remuneración debe ser de USD 1 212”, explicó Finanzas, el pasado viernes 18 de septiembre, a través de un comunicado. Los consejeros del CNE cuestionaron la disminución salarial efectuada para los vocales y secretarios de las Juntas, sin haber tenido una aprobación previa del Pleno. Según Finanzas, la asignación se concretó bajo criterios técnicos recomendados por el Ministerio del Trabajo. Acero justificó su voto negativo.

Dijo que, para haber aprobado el informe de reducción salarial, primero se debió resolver procedimientos internos y reformar el manual de puestos. “Posteriormente a ello se debería resolver las reformas al distributivo conforme a la disminución que solicita el Ministerio de Economía y Finanzas, no sigue el debido proceso”. Cabrera, por su parte, afirmó que el CNE ya desvinculó a 150 funcionarios y ya se bajaron los salarios, pues se está pagando por siete horas de labor. Acotó que, sobre la nueva baja, el pleno del CNE no ha conocido el acuerdo con Finanzas. “Debía llevarse antes de que saque el Ministerio de Finanzas su comunicado de prensa; esto suena a presión y yo, al menos, no voy a dejarme presionar, el proceso electoral debe seguir su curso normal y la responsabilidad del CNE es llevar un proceso limpio y transparente”. Atamaint afirmó que votó a favor en consideración de la crisis económica y social que vive Ecuador y ante la necesidad que tiene el Estado de reducir el gasto público. Antes de la sesión del pleno, la presidenta del CNE firmó un acuerdo de asistencia técnica con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Tribunal Contencioso Electoral para así fortalecer los resultados electorales en las Elecciones Generales 2021.

FUENTE:

https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-aprobacion-disminicion-salarios-vocales.html.