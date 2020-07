CIUDADANOS DIALOGAN SOBRE CORTES DE RAÍCES DE ÁRBOLES CON EL GAD-SUCRE

Opiniones dividas mantiene la población de Bahía de Caráquez, por los trabajos de regeneración en la Avenida Bolívar que incluye la poda y el corte de las raíces de los árboles ubicados en el parterre central.

David Pasquel Director de Ambiente de, informó que los trabajos en la poda y corte de las raíces ha sido expuesto ante el ministerio de ambiente , por lo que cual no generaría ningún tipo de inconvenientes , y además que se les está dando mantenimiento nutriendo las raíces de los árboles para que continúen con vida.

Alfredo Harsem ambientalista dijo no estar de acuerdo con estos cortes que debilitarian a los árboles y a futuro ocasionaría algún tipo de inconvenientes, como la caída de los mismo , apela a las autoridades que estos árboles no sea cortados dentro de las obras de regeneración que lleva adelante la municipalidad.