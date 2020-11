Ciudadanos asignados como miembros de JRV se apuran por acceder a capacitación virtual para evitar multas

Las multas por no capacitarse y por no presentarse a integrar las Juntas Receptoras del Voto (JRV), que entrarán en vigencia en las elecciones del 7 de febrero de 2021, generan reacciones en las redes sociales de varios ciudadanos designados a las mesas electorales que no pueden acceder a los cursos, que temen asistir por la pandemia y que están en desacuerdo con la sanción económica.

Para evitar posibles contagios la capacitación de los miembros de las JRV será en su mayoría virtual, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un enlace desde el pasado 17 de este mes, pero algunos usuarios no logran ingresar, mientras otros están a la espera por días del correo de confirmación.

«Señores del Consejo Nacional Electoral Guayas informo que me llegó a mi correo la notificación y el link para la capacitación, pero al dar clip no abre dicho enlace para la capacitación, de qué forma vamos a poder darla si no funciona, ya que el perjuicio es para nosotros por dicha multa impuesta por favor necesitamos solucionar esto», dice Jimmy G. en Facebook.

«NO recibo ningún correo de confirmación para concluir el proceso de registro en el sistema. Ya es hora de que se pronuncie Consejo Nacional Electoral del Ecuador y no mantenernos en zozobra, lo que más nos preocupa a los MJRV es la penalización económica», publica Carla M. en redes sociales.

«Buen día, estoy intentando acceder a la creación de la cuenta en la plataforma y me arroja como resultado que ya tengo una cuenta creada cuando recién estoy haciendo el proceso, por favor necesito una pronta solución», dice Milena H.

De acuerdo con el Código de la Democracia, la sanción para los que no se capaciten es del 10% del salario básico unificado (SBU), es decir de $ 40; y, para los miembros que no asistan a formar la JRV, el día de las elecciones, la multa será del 15% del salario, esto es $ 60.

Esteban Montero, especialista de capacitación electoral del CNE, explica que han tenido problemas de conectividad y que en los primeros días de la próxima semana estarán solucionados.

«Vamos a ir aumentando la capacidad de conectividad, de concurrencia, tome en cuenta que es la primera vez que estamos en un proceso de capacitación masivo, mediante la modalidad virtual (…), estamos mejorando, es el primer proceso en el cual nos encontramos con una demanda tan alta de capacitación virtual, estamos comenzando a armar una línea base (…)», dice Montero.

Hasta la mañana del pasado viernes registraban 1.215 personas en capacitación.

El pasado 9 de este me el CNE realizó el sorteo aleatorio para el nombramiento de los integrantes de las JRV. Unas 272.853 personas fueron designadas a las juntas de la circunscripción nacional, y 4.410 para las tres circunscripciones especiales del exterior.

El 78% de las personas que integrarán las 38.979 JRV son estudiantes universitarios.

Montero señala que la capacitación se dará hasta el 6 de febrero de 2021 e inclusive el día de la elección estará abierta la plataforma.

En las capacitaciones se informará a quienes integrarán las mesas electorales de que si tienen problemas de salud no deben asistir el día de las elecciones. Lo pueden justificar acudiendo a un centro de salud pública para que le emitan un certificado médico que lo deberá presentar después, conforme el artículo 292 del Código de la Democracia.

Pero hay otras interrogantes que plantean algunos usuarios en Facebook. «¿Donde se puede exponer la calamidad doméstica, en caso que haya tocado ser miembro de la Junta Receptora del Voto?», pregunta Helen D.

La molestia para algunos de los designados en mesa es que han recibido nombramientos de manera continua como Steven J. que en redes sociales señala que es la quinta vez que sale como miembro de la JRV.

Para otros la preocupación son los posibles contagios por el COVID-19, por lo que ya en redes sociales advierten que prefieren pagar las sanciones. «Prefiero pagar la multa de $ 100 en vez de ir a exponerme de esa manera y todo para que a la final solo me reconozcan $ 10 (…)», comenta Keney D.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, anunció el pasado jueves que esta cartera asumirá la realización de las pruebas de detección del COVID-19 a los miembros de las JRV.

En la zona rural

La próxima semana se iniciará la capacitación presencial de los miembros de mesas electorales en las zonas más alejadas.

Montero indica que esta capacitación se realizará en los lugares que son designados como recintos electorales. De manera simultánea se continuará con la notificación.

A los capacitadores se les ha informado que deben tomar las medidas de bioseguridad como el establecer el aforo en el espacio o lugar que les asignen para la capacitación como es el distanciamiento de 2 metros por cada actor electoral.

En el país, hay 1.693 recintos electorales con vías de segundo y tercer orden.

Lo que dice la ley

Según el artículo 292 del Código de la Democracia, las personas que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalente al diez por ciento de una remuneración mensual unificada. Quien no concurriera a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligado, será multado con el equivalente al quince por ciento de una remuneración mensual básica unificada.

No incurren en las faltas previstas en este artículo:

1. Quienes no pueden votar por mandato legal;

2. Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado;

3. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes;

4. Quienes, en el día de las elecciones, se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional; y,

5. Quienes por tener voto facultativo, no están a obligados a votar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 numeral 2 de la Constitución de la República. (I)

