Cinco colegios particulares de Manabí y Santo Domingo cerraron sus puertas

Cinco planteles educativos privados ya anunciaron a la coordinación zonal 4 del Ministerio de Educación (que agrupa a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) que cerrarán sus puertas ante la casi nula matriculación de sus estudiantes en el presente año, así lo informó José Burgos, titular de dicha coordinación.

Los establecimientos que han confirmado que no iniciarán este año lectivo son la escuela de educación básica particular María Josefa Ponce Morán, en Paján; Santa Mariana de Jesús y la Unidad Educativa Particular Jaime Roldós Aguilera, de Chone, de Manabí; al igual que el Colegio Bachillerato Particular Internacional y el centro educativo inicial Río Anzú, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En total 575 estudiantes que habría que reubicarlos, según la cartera de Estado.

Burgos indicó que el colegio de Chone contempla unos 540 estudiantes y que según lo manifestado por una de las representantes del colegio, apenas 167 se habían matriculado. Además, los padres de familia solicitaron que se reduzca el 20 % del pago de las pensiones mensuales debido a la actual emergencia sanitaria y económica que azota al país.

“Este plantel solo del año anterior tiene una cartera vencida de $90 000… no les han cancelado a los profesores desde el mes de febrero”, indicó Burgos a este Diario.

El coordinador zonal dijo que en caso de que los planteles privados ratifiquen el cese de sus actividades deben cumplir entre ellos algunas obligaciones, como presentar un oficio indicando si el cierre es temporal o permanente.

También deben enviar el listado de los estudiantes para que la coordinación zonal 4 se encargue de facilitarles la reubicación. “Pueden ir a establecimientos fiscales o también a planteles fiscomisionales”, declaró el funcionario.

Días atrás, Julieta Albán, superiora provincial de Las Marianitas, dijo que era una realidad el cierre del plantel educativo de Chone donde funcionaba tanto escuela como colegio. Agregó que aquella decisión, que causa dolor, fue tomada por la situación económica que se agravó con la actual pandemia de coronavirus.

Señaló que muchas veces no se tuvo el pago puntual de las pensiones, sin embargo, cumplirán con el personal al que se le adeudan recursos, y a buena hora no tienen otras deudas.

Por su parte, la autoridad de educación indicó que desde el 4 de mayo en que se habilitó el espacio para hacer traspaso de estudiantes ya sea de otras provincias, entre establecimientos públicos y hasta de planteles privados a públicos, la cifra hasta ayer de cambios llegaba a los 11 000 estudiantes.

Burgos indicó que ellos esperaban que los cambios no superen los 1000. Es decir, estima que esos 10 000 cambios de más serían traspasos de estudiantes de planteles privados a públicos en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.

“Esos serían los cambios de estudiantes del sector privado al público”, indicó Burgos, quien señaló que esos traspasos pueden continuar en las próximas horas.

Según estadísticas de la coordinación zonal del Ministerio de Educación, en ambas provincias culminaron el periodo lectivo 2019-2020 un total de 549 770 alumnos de planteles públicos, privados, fiscomisionales y municipales.

En Manabí, en ese año terminaron 406 870 estudiantes, desglosados en 340 171 planteles públicos, 52 408 privados, 13 019 en fiscomisionales y 1 272 en municipales.

En cambio, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas lograron acabar el año lectivo un total de 142 900 estudiantes, de los cuales 118 586 corresponden a planteles de educación pública.

El resto, 20 989 pertenecen a planteles privados y 3325 a establecimientos fiscomisionales. Este año, el Ministerio dispuso el inicio de clases de manera virtual. (El Universo)

