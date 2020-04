Casos de coronavirus en Ecuador, 28 de abril 11h00: 24258 contagiados y 871 fallecidos

Esta mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo junto al viceministro de Salud, Xavier Solórzano y autoridades del Instituto Geográfico Militar informaron sobre la cifras de la pandemia del COVID-19 en Ecuador y las decisiones que se están tomando en torno a la toma de pruebas, equipamiento y capacidad hospitalaria y medidas de restricción de circulación.

Previamente, Solórzano explicó que el diagnóstico se da por las pruebas de biología molecular (PCR) y, cuando estas pruebas dan positivo, es claro y definitivo que la persona está contagiada, sin duda. Por esta razón, desde ayer, se empezó a publicar la base de datos solo con los resultados positivos de las pruebas PCR, «Sin embargo, cabe recalcar que se han hecho miles de pruebas rápidas», agregó.

«Estamos agregando al total nacional el número de pruebas rápidas que también se han tomado y se registran, esto es lo que se debe hacer, es lo correcto… los casos reportados por provincias son los casos reales y efectivos, diagnósticos definitivos (pruebas PCR), en cada provincia… eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas, porque no todos pueden acceder a la prueba, pero este es un indicador valioso e importante», agregó Solórzano.

Con corte a las 11h00, de este martes 28 de abril, la cifra de contagiados asciende a 24258 y 871 fallecidos, aunque hay 1212 fallecidos probables por el virus.

De los contagiados, han recibido alta hospitalaria 1643 personas. Hay cerca de 1.189 recuperados, 26703 han sido descartados. Hasta hoy, se han tomado 64558 muestras.

Al referirse al 60% de contagios que se producirían en 120 días, a partir del 29 de febrero que se informó el primer caso positivo en Ecuador, Solórzano señaló que las cifras se reducirán, siempre y cuando se evite la movilidad y, por eso, se llama a que la población se quede en casa.

«Si contenemos la diseminación, no vamos a llegar a esas cifras, lo que hacemos es utilizar el tiempo y dispersamos el riesgo en un tiempo mucho más largo… llegar a la inmunidad de rebaño en un corto plazo puede ser catastrófico», agregó.

Municipios

Mañana, el COE – N se reúne con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para entrega de informes, previo al manejo de los cambios de color en el semáforo, desde el 4 de octubre. Romo insistió en que no se trata de delegar competencias a los municipios, sino de que se hagan cargo de definir las restricciones por actividades en sus cantones.

