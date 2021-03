Candidatos a la Presidencia se comprometen a pagar las asignaciones de los gobiernos locales

La transferencia puntual de las asignaciones a cada gobierno local es lo que más preocupa a los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales del próximo gobierno. Según la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el monto pendiente con los municipios sobre estos pagos supera los USD 1 000 millones, pese a que el Ministerio de Finanzas ya anunció una transferencia por USD 760 millones, hasta que se elija al nuevo presidente. Según el Consorcio Nacional de Gobiernos Provinciales (Congope), la deuda con las prefecturas bordea los USD 600 millones. Para Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Congope, será fundamental que el próximo gobierno respete la autonomía de los gobiernos locales. “Queremos que haya voluntad de descentralizar, porque el mundo va entendiendo que una administración así es el mejor camino, para tener resultados con menos recursos”.

Andrés Arauz anunció que utilizará las reservas del Banco Central del Ecuador para cancelar deudas con GAD.

‘Cancelaré deudas y entregaré las asignaciones puntualmente’ Andrés Arauz, candidato presidencial Unes Con la oferta de ponerse al día en los montos que mantiene el Estado con los municipios, prefecturas y juntas parroquiales del país, el candidato Andrés Arauz espera acercarse a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Para ello, anunció que utilizará las reservas del Banco Central del Ecuador. La propuesta generó críticas de la oposición. Pero logró disminuir la presión que se gestaba en organismos como la AME. Según el candidato de la alianza Unidad por la Esperanza (Unes), en el primer mes de su gobierno pagará la deuda hasta por USD 400 millones. Mientras que para las cantidades restantes establecerá un cronograma. Por eso también ofreció puntualidad en las asignaciones mensuales. Aunque en el Programa de Gobierno de Arauz no hay un punto específico que aborde la relación que mantendrá con los gobiernos locales, se ha mostrado cordial en los últimos encuentros en los que ha participado con sus representantes.

En el conversatorio que mantuvo con el Congope, el candidato les dijo que apoyará a todos los planes de desarrollo que requieren las prefecturas. “Yo prefiero solucionar 1 241 problemas con los gobiernos autónomos descentralizados, y tener que enfrentar un problema casa adentro entre instituciones de la administración central”, dijo. La última cita fue con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales. Les ofreció cancelarles primero las deudas, porque los montos son menores, y les dijo que trabajarán en conjunto. Un punto que sí incluyó en sus planes ha sido el de asegurar la vida de los ecuatorianos frente a la pandemia, que es otro de los pedidos urgentes desde los GAD. Para eso pidió a los municipios que trabajen de forma coordinada para así llegar a todos los cantones con las vacunas contra el covid-19. Ampliar Guillermo Lasso explicó que el débito automático mensual para los GAD se aplicaría -como máximo- dentro de los primeros 10 días de cada mes.

‘Transparencia y mecanismo de pago inmediato, cada mes’ Guillermo Lasso, candidato presidencial Creo- PSC El débito automático mensual, desde la cuenta del Tesoro Nacional hacia cada gobierno local, es la propuesta de Guillermo Lasso para evitar que el estado vuelva a endeudarse con los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. El candidato de Creo explicó que esta metodología se aplicaría -como máximo- dentro de los primeros 10 días de cada mes, para transferir los montos correspondientes al Modelo de Equidad Territorial. Para los recursos que cada GAD debe recibir por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Lasso planteó una reforma tributaria que se enviará con carácter de económico urgente. El objetivo de ese cambio es que, a través de la misma Ley, se permita que cada gobierno local adquiera productos o servicios y los cancele en efectivo, pero sin IVA. De esa manera, dijo, se asegurará que ese monto ya no se sume a los pagos pendientes. Lo que sí deberán hacer los cabildos, juntas o prefecturas es presentar una declaración al SRI para registrar dicha compra.

“Esta historia de deudas no va a cambiar si no cambiamos el procedimiento. La deuda actual la vamos a pagar con recursos del Gobierno, no con dinero ajeno”, enfatizó el candidato de la alianza Creo-PSC, en un encuentro con los municipios. En una cita con representantes de las 23 prefecturas del país, Lasso indicó que apoyará los proyectos viales para más de 70 000 kilómetros de caminos de tercer orden, que están a cargo de los gobiernos provinciales. El candidato aseguró que en la conectividad rural hay una oportunidad de generación de empleo para esa zona del país. “La vialidad es fundamental en el proceso para generar empleo y aumentar la productividad del campo ecuatoriano; desde el Gobierno vamos a apoyar todos los proyectos que beneficien al campo”.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/candidatos-presidencia-municipios-gad-asignaciones.html.