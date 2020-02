CANALES DE LA AVENIDA GARCÍA MORENO , SE LOS INTERVENDRÁ LUEGO DEL INVIERNO

Los trabajos de la Avenida de ingreso a la ciudad de Bahía de Caráquez, continúan en la Avenida García Moreno de la parroquia de Leonidas Plaza, con el cambio de suelo en la calle Eloy Alfaro.

Ivan Lucas Presidente barrial de la Inmaculada, dijo que por información proporcionada por los técnicos de la vía sobre los canales de aguas lluvias, de que no los tocaran mientras no se retire el invierno , para no crear un caos con las lluvias que se pueden presentar durante las próximas semanas.

Lucas señalo que aun no se saben si estos canales podrían ser ampliados debido a la vía de ingreso , no tendría la misma altura que la cesar Ruperti, información que aún no ha sido confirmada por los técnicos del MTOP.