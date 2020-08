Bucaram tiene dos órdenes de prisión

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz fue detenido este miércoles 12 de agosto con el objetivo de que se presentara ante el juez que lleva el proceso, en Quito, en el que se pretende determinar la conexión entre los israelíes detenidos en junio pasado, uno de ellos asesinado el sábado, y los dos agentes municipales que también fueron detenidos. El domingo pasado, el portal digital Código Vidrio difundió dos audios entre el expresidente Bucaram y el israelí Shy Dahan, en el que el exmandatario le prometía sacar de la prisión y el israelí le pedía que le asegurara que su vida no corría peligro. Días después de esas grabaciones, Dahan fue asesinado en su celda de la Penitenciaría de Guayaquil.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en entrevista en Ecuavisa, informó que no se trataban de grabaciones hechas por la Policía. “Entiendo que los audios que hemos escuchado han sido grabados por los intervinientes en las conversaciones. No estaban siendo grabados por orden judicial, no había teléfonos intervenidos. Hasta ahí es lo que conocemos, por el momento, no obstante, la verdad procesal será la que ingrese como prueba a través de la Fiscalía, que es la que conduce la investigación”.

En relación a que el equipo de un medio de televisión nacional filmara el allanamiento y la detención de Abdalá Bucaram, la Ministra informó que envió una notificación al Comandante General de la Policía, en la que le disponía que, si fue responsabilidad de la institución, “se haga un fuerte llamado de atención y se advierta que una actuación así no debe repetirse”. También remitió una carta al gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, en la que le hacía conocer su preocupación por lo sucedido: “el noticiero de Teleamazonas transmitió imágenes del operativo, incluidas imágenes de la intimidad del detenido. (…) A través de esta nota transmito a usted mi preocupación por la utilización de estas imágenes.

La Policía Nacional en este y en todos los operativos que lleva a cabo, actúa bajo el marco del profesionalismo y seriedad que su función ordena, al margen de cualquier exposición mediática que estos acontecimientos pudieran suscitar». Al cierre de esta edición, Abdalá Bucaram no viajó a Quito porque los médicos consideraron que no estaba en condiciones de hacerlo. Sin embargo, se tenía previsto que en la noche compareciera ante el juez que ordenó su detención. (I)

