Brasil registra más de mil muertes por la covid-19 por cuarto día consecutivo

Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia, registró más de mil muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas por cuarto día consecutivo y el total de fallecimientos sobrepasó los 222.000, informó este viernes el Gobierno.

De acuerdo con el boletín del Ministerio de Salud, Brasil contabilizó 1.119 muertes y 59.826 casos de coronavirus en el último día.

El país acumula hasta este viernes 222.666 decesos y 9.118.513 contagios desde el primer caso registrado por el país el 26 de febrero del año pasado y desde el primer fallecimiento el 12 de marzo.

No obstante, fue la primera vez desde el pasado martes que el gigante latinoamericano contabilizó menos de 1.200 muertes y 61.000 casos diarios en momentos en los que el país registra una segunda ola de la enfermedad.

Brasil, con sus 212 millones de habitantes, es el segundo país con más muertes en el mundo por covid-19 después de Estados Unidos y el tercero con más casos después de la nación norteamericana e India.

Pese a las alarmantes cifras de contagios y muertes, el Ministerio de Salud informó que 7,96 millones de personas ya se han recuperado de la enfermedad en todo Brasil, mientras que 935.204 siguen bajo observación médica.

LA VUELTA AL COLEGIO EN SAO PAULO, CENTRO DE DISPUTA JUDICIAL

El recrudecimiento de la pandemia en Brasil llevó a la justicia a suspender la vuelta de las clases en Sao Paulo a partir de la próxima semana, cuando estaba previsto el inicio del año lectivo tras las vacaciones del verano austral.

No obstante, un tribunal de instancia superior derribó la decisión este viernes al considerar que es una competencia del Gobierno regional y no del poder judicial.

De esa forma, los colegios privados podrán retomar las clases a partir del 1 de febrero, mientras que las escuelas regionales harán lo propio a partir del día 8 del mismo mes.

Sao Paulo es uno de los estados brasileños que ha endurecido las restricciones de movilidad para frenar el creciente aumento de contagios y muertes por coronavirus.

El estado más rico y poblado de Brasil acumula hasta la fecha un total de 1,7 millones de casos y 52.722 decesos por covid. EFE

fuente_eldiario