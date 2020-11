Borrador de informe recomienda censura y destitución de la ministra Romo

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea sesionará este jueves 5 de noviembre de 2020, a las 08:00, para el análisis y aprobación del informe dentro del proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El borrador del informe recomienda al Pleno de la Asamblea la censura y destitución de la Secretaria de Estado por el supuesto incumplimiento de funciones en hechos relacionados a las protestas de octubre de 2019. “Mañana se sabrá si pasa al Pleno recomendando el juicio, y aspiro que así sea porque razones y argumentos sí los hay, y en esa línea debe haber los votos”, dijo el presidente de la Comisión, Elio Peña (PK), a este Diario.

Para que el documento sea aprobado, se requerirán de los votos de al menos seis de los 11 integrantes que tiene esta mesa parlamentaria. En cambio, la censura y destitución depende de una mayoría calificada (91 votos) en el Pleno. “No me gusta adelantar criterio, pero mi posición va en el sentido de que se recomiende el juicio. Mientras mañana no se consignen los votos de los asambleístas no podría decir si hay una mayoría, pero yo me mantengo en el criterio de que hay razones, hay las causales, hay el incumplimiento de funciones, entonces debería haber los votos”, expresó. En el documento se detallan como las causales para la interpelación de Romo al uso de bombas lacrimógenas caducadas y al ataque a las universidades que sirvieron como centros de acogida para los manifestantes. Otra, que tenía que ver con la falta de convocatoria a un comité para la protección de los periodistas en las protestas de octubre, se desechará tras la fase de pruebas.

El socialcristiano Dennis Marín, otro de los integrantes de la comisión, también se pronunció en este sentido. “El compromiso de la Comisión de Fiscalización reestructurada (es) para que los juicios políticos pasen al Pleno y sean debatidos por los 137 asambleístas”, dijo. La Comisión descarta solicitar una prórroga para la aprobación del informe, pese a que es una posibilidad que les da la Ley de la Función Legislativa. La ministra Romo se refirió en Twitter en estos términos al proceso que enfrenta, la noche de este miércoles 4.

