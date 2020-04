Bloques legislativos analizan aportes a la Ley Humanitaria

La postura de los bloques legislativos ya comienza a tomar forma en el Parlamento respecto al tratamiento y apoyo que tendrá el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que envió el Ejecutivo el 16 de abril. Entre los aspectos que comprende la norma destacan la creación de la Cuenta Humanitaria, que se financiará con el aporte de los trabajadores cuyos salarios superan los $ 500 mensuales. Dicha cuenta, que tiene el objetivo de apoyar económicamente a las familias más afectadas por la emergencia del covid-19, será administrada por representantes de la sociedad civil.

La importancia del proyecto tomó mayor relevancia cuando, la noche del lunes 20 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, instó a la Asamblea a que dé paso a la Ley Humanitaria. “Hoy más que nunca necesitamos que la Asamblea dé paso a la Ley Humanitaria. Insisto, señores y señoras asambleístas. Necesitamos de urgencia que den paso a la Ley Humanitaria”. Para que el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario sea aprobado en la Asamblea, se necesitan 69 votos de los 137 legisladores.

La asambleísta Ximena Peña, jefa del bloque de Alianza PAIS, mencionó que ellos están con la mejor predisposición de aportar en el tratamiento del proyecto. Indicó que, a más tardar hoy en la noche, presentarán una propuesta como bancada a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. La legisladora señaló que cree que sí estarán en condiciones de apoyar la propuesta del Ejecutivo, pero esperarán ver qué documentos se presenten para la votación de la norma. “En este momento, nuestro afán es constructivo; vamos a aportar con ideas, a debatir y esperamos que los textos que se sometan a votación incorporen algunas de nuestras observaciones y así brindar un apoyo a las leyes”, manifestó Peña. Cree fundamental que se brinde protección al trabajador que gana el salario básico ($ 400), y que los que ganan más sí podrían llegar a acuerdos con el empleador.

También considera importante subir el techo de las contribuciones solidarias, es decir que, con base en la norma, ya no aportarían las personas que ganan $ 500, sino aquellas que ganen $ 1.000. “Además, hay algunas preocupaciones de legisladores; por ejemplo, que la ley no pide contribuciones a la banca, que es uno de los sectores que más recursos captó en los últimos años. Igual en el tema del control a la Salida de Divisas”, mencionó la asambleísta Peña. Para el legislador Franco Romero, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), es prematuro definir una posición como bancada sobre el proyecto de la Ley Humanitaria. De dicha norma que se trata en la Comisión de Régimen Económico, Romero sostuvo que tiene algunas preocupaciones; una de ellas son las contribuciones.

“Aún no nos hemos reunido con el bloque del BADI para tratar el tema y dar una respuesta más concreta de cómo será nuestro comportamiento en el pleno sobre el proyecto de ley”. Eso sería una vez que la norma pase el primer debate en el pleno y se trabaje en el informe para el segundo debate. “Entonces allí tendríamos una posición más clara”. Por su parte, el movimiento CREO se encuentra profundizando el contenido de la ley para así construir una posición del bloque. Luis Pachala, asambleísta de CREO, señaló que para el bloque es importante que los recursos que se consigan de los organismos bilaterales se destinen para la liquidez de las empresas, para mantener las plazas de empleo. “Como bloque vamos a contribuir con nuestras propuestas. Todo es discutible, nosotros no vamos a poner obstáculos, pero tampoco nos quedaremos sin la opción de mejorar la ley”. Por ello, Pachala comparte la postura del asambleísta Romero de que aún es temprano para saber si votarán a favor o en contra de la ley. Mientras que Pabel Muñoz, de Revolución Ciudadana, notó que el proyecto de la Ley Humanitaria no tiene ningún apoyo a nivel social. Por ello, aseguró que la ley que envió el Ejecutivo no será la misma que saldrá de la Asamblea Nacional. En entrevista a Teleamazonas, el presidente del Legislativo, César Litardo, dijo que es optimista en lograr un consenso generalizado en la Asamblea, por la emergencia económica y sanitaria que vive el país.

“Creo que hay las condiciones para hacerlo, y ese es el llamado que hago a los asambleístas a que entiendan, porque es un momento que tiene un contexto diferente, por lo que hay que hacer más acuerdos y un llamado general al diálogo nacional”. (I) Comisión creó mesa técnica La Comisión de Soberanía Alimentaria conformó una mesa técnica para buscar alternativas de reactivación e incentivos para los sectores agrícola, ganadero, acuícola y pesquero.

Dicha mesa la integrarán los ministros de Agricultura, Xavier Lazo, y de la Producción, Iván Ontaneda, más siete miembros del organismo legislativo. Además, tendrá la participación del Ministerio de Finanzas, los representantes de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y de la banca pública. Esta instancia buscará trabajar en propuestas económicas e incentivos para el sector agropecuario, acuícola, pesquero y agroindustria, en el orden tributario y financiero, ya que estas medids no constan en los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Por ello, la mesa técnica estudiará los posibles beneficios tributarios, tasas de interés y reestructuración de deudas que tienen los sectores productivos con la banca pública. (I)

