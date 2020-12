Barcelona SC se queja ante la Comisión de Árbitros y la LigaPro y solicita audios y videos del VAR de la final de ida contra LDU Quito

Barcelona Sporting Club presentó una queja formal ante la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) horas después de la final de ida del campeonato LigaPro Serie A, en la que los canarios empataron de local (1-1) ante el cuadro de Liga de Quito el miércoles pasado.

El club amarillo, por intermedio de una carta firmada por su titular Carlos Alfaro Moreno, señala que Omar Andrés Ponce Manzo (exárbitro de fútbol), asignado a la terna arbitral para el encuentro de ese día, y Luis Muentes (presidente de la Agremiación de Árbitros del Ecuador), «de forma previa a iniciar el partido, así como al descanso del primer tiempo, acudieron sin motivo o autorización reglamentaria alguna al camerino».

«Nuestra posición institucional radica, únicamente, en el respeto de los protocolos y reglamentos vigentes, que preven que personas ajenas a la organización o que formen parte del partido tengan acceso a sectores restringidos dentro de los escenarios deportivos», acota Alfaro Moreno.

Barcelona SC empató 1-1 con Liga de Quito por la final de ida de la LigaPro y el desenlace será el martes

Como consecuencia de aquello y basándose en el respeto a los protocolos y reglamentos vigentes, el dirigente canario solicita de manera tajante «que las personas antes mencionadas no sean designadas por la organización de la competencia o por la Comisión, como delegados o cualquier otra tipo de acreditación para el partido a desarrollarse el próximo día martes 29 de diciembre de 2020 (la final de vuelta, en Quito)».

Barcelona SC, además de la queja planteada, solicitó a esos organismos la entrega de audios y videos «analizados por la Sala VAR autorizada para el partido del día de ayer (miércoles), sin cortes y/o ediciones a partir del minuto 44 del primer tiempo, hasta la finalización del mismo».

La noche anterior el director técnico de los toreros, Fabián Bustos, había expresado su malestar por el desempeño del árbitro central del compromiso, Augusto Aragón, concretamente en el desarrollo del primer tiempo, pues el inicio tuvo un marcado dominio local, pero el gol de la apertura lo firmó el conjunto albo en el minuto 45+3 cuando el tiempo agregado estaba expirado (Aragón autorizó jugar hasta los 47 min).

Adicionalmente, Bustos reclamó la tarjeta amarillo que Aragón le mostró al jugador Junior Sornoza tras un cruce que tuvo con el volante torero Damián Díaz sin balón.

«Quisiera escuchar el audio (del VAR) y espero que no pasen 3 semanas (en alusión a los audios no entregados del uso de la Sala VAR en el último Clásico del Astillero, el 6 de diciembre) para entender por qué no fue expulsado el jugador (Sornoza)”, cuestionó Bustos, notoriamente contrariado durante la rueda de prensa virtual al término de la final de ida, disputada en el Monumental Banco Pichincha.

Barcelona SC hará de visitante en la revancha con Liga de Quito que se escenificará el próximo martes 29 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 20:15. (D)

fuente:https://www.eluniverso.com/