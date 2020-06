Bancos analizan caso por caso nuevos diferimientos de deudas y pagos de tarjetas de crédito

«Me acabo de comunicar con mi banco y me indican que como ya me acogí a los meses de gracia, ya tengo que pagar la refinanciacion… ¿Es decir, para algunos aplicaría la resolución y no para otros?».

Las tarjetas de crédito «me obligan que cancele las cuotas de marzo para proceder a refinanciar mis deudas. Mi negocio es realizar eventos, que hasta la fecha el COE no nos permite abrir nuestros salones. ¿Cómo pago las cuotas para refinanciar?».

«Será que los bancos se pronunciaran de manera rápida frente a esta resolución, es necesario este respiro financiero. Gracias a los bancos que sí nos esperaron en semáforo rojo, ahora en amarillo hasta reactivarnos sería bueno los días adicionales».

Estas son algunas de las inquietudes que recibió este jueves la Superintendencia de Bancos a través de Twitter ante la ampliación de plazos para diferir las deudas con el sistema financiero. Y que fueron copiadas, en esa misma red social, a los bancos que mencionaban los usuarios, haciendo que estas entidades se contacten por interno.

En el primer caso, al usuario el banco en la mañana le indicó que le darían un mes más de gracia, adicional a los tres meses que ya le habían dado. Pero en la tarde le comunicaron que no había un pronunciamiento y «que espere si el banco se añade o no”, comenta el cliente.

Y es que la extensión de plazos para diferir las deudas con los bancos crea mucha expectativa y dudas de los clientes.

Cómo funcionará ampliación de plazos, según autoridades y bancos

Al inicio de la cuarenta se resolvió dar una prórroga. Los clientes, en acuerdo con los bancos, pudieron diferir sus cuotas en créditos productivos, de consumo y de tarjetas de crédito. Algunos bancos dieron dos meses de gracia y los mínimos a pagar en abril y mayo fueron de cero dólares. Eso ya venció.

Pero con la ampliación de plazos emitada por la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, «luego de un análisis caso por caso, podrán durante 60 días adicionales llegar a nuevos acuerdos para diferir sus créditos», indica el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Julio José Prado.

«También se amplió en 90 días el plazo durante el cual las obligaciones que no han sido pagadas pueden ser consideradas contablemente vencidas», agrega Prado.

Estos 90 días adicionales aprobados por la Junta de Regulación Monetaria, según la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, «tiene que ver con los días que puede hacer usted el diferimiento, antes estaba 60 días y que quiere decir que era dos cuotas por ejemplo de crédito, ahora se amplió a 90 días que quiere decir tres cuotas de crédito que usted podría acogerse»‘. Así lo ha explicado en entrevistas radiales.

Superintendencia de Bancos plantea 90 días más para diferir pago de deudas

Mientras que el Ministerio de Economía explica que con esa ampliación de 90 días «no se afecta la calificación de riesgos de los deudores ni son reportados a la Central de Riesgo»‘.

La Superintendencia y la banca destacan que durante el periodo de diferimiento no habrá recargos por mora ni generarán un cambio en la calificación crediticia.

Prado comenta que los bancos están haciendo un ejercicio altamente personalizado con sus clientes, un análisis caso por caso, para entender su realidad y planear la mejor manera de apoyar su reactivación. «El analizar caso por caso también minimiza el riesgo de recuperar el dinero prestado, que finalmente pertenece a los depositantes, y se puede continuar otorgando crédito para otros clientes que así lo requieren».

Hay bancos que han diferido más del 90 % de su cartera

Durante la crisis sanitaria, más de 1,3 millones de operaciones de clientes fueron diferidas. Hasta abril ese apoyo suma alrededor de $3000 millones de alivio financiero, según cifras de la Superintendencia de Bancos.

Incluso en Asobanca se conoce que en el caso de ciertos bancos se ha diferido más del 90 % de su cartera, «mostrando el compromiso de la banca en apoyar a la reactivación de las familias y empresas».

Ahora reportan que «muchos clientes que ya han reiniciado sus actividades están realizando el pago de sus deudas, lo cual es muy positivo, hacemos un llamado a todos aquellos que ya hayan iniciado sus actividades productivas y comerciales que vayan pagando sus deudas». (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/