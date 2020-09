AUTORIDADES PIDEN RESPETAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Han pasado las dos primeras semanas luego de que culminará el estado de excepción en el paìs, por la pandemia del COVID-19, y entre estas algunas restricciones al interior de cada cantón, pero la ciudadanía no cumple con las medidas de bioseguridad.

Enrique Zambrano Director de la Unidad de Riesgo del GAD-Sucre , hace un llamado a la ciudadanía sucrense a mantener las medidas de bioseguridad, la enfermedad no ha terminado y por lo cual es necesario ordenarse y no relajarse como está actualmente sucediendo, y así mantener la curva de contagios y que no aumente.

Zambrano pide la colaboración de la ciudadanía sobre todo en el uso del barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol, como principios básicos de control para evitar el contagio.