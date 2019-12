Autoridades del GAD-Sucre ocuparían el edificio municipal en enero

Las obras internas como aisladores y pequeñas obras, no serán entregas en este mes así lo informo el vicealcalde de Sucre, respecto a la no ocupación del palacio municipal para estas ultimas semanas de diciembre.

Marcelo Hurtado segunda autoridad de Sucre indico que el Ing Moreno no logro el objetivo de entregar a tiempo la obra de reforzamiento interno del ,municipio , pero se comprometió a entregarla para la segunda semana de enero del 2020 por lo que es muy posible que el grupo edilicio pueda cambiarse desde la tercera o cuarta semana del primer mes del año.

Lamento Hurtado que a pesar de los esfuerzos por parte de la alcaldesa ,no se pueda lograr el volver a laborar como se quisiera al municipio ubicado en el casco céntrico.