Autoridades aseguran que contagios de Covid 19 llegan a su pico en Guayaquil

Las autoridades de Gobierno anunciaron que Guayaquil, centro de la pandemia de Covid-19 en Ecuador, habría alcanzado el plato de la curva epidemiológica. Los análisis técnicos se basan en la reducción de las llamadas al 171 y en una leve baja en el número pacientes en los hospitales que atienden la emergencia en la ciudad.

«Ya no sube el número de sospechosos ni de aquellos que dieron positivo en la prueba. Eso es un indicativo sumamente importante para llegar a ese plato que esperábamos», dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

Francisco Andino, exministro de Salud, coincidió con este diagnóstico y sostuvo que sin duda hay una disminución en la morbilidad y que se mantienen los casos de contagios. El experto; sin embargo, aclaró que las autoridades deben enfocarse en la fatalidad, es decir en quienes han dado positivo. Según cifras oficiales, la ciudad registra cerca de 5.502 contagios confirmados.

242 personas fallecieron por Coronavirus en Guayas, según datos oficiales.»Los esfuerzos deben centrarse en reducir el número de personas que vayan a un hospital, en prever se vayan a agravar y vayan a morir. Hoy tenemos que enfocarnos en la estratificación de riesgos y esta debe direccionarse a la estabilidad de muertes, considerando el número de contagios, si no hacemos esto y no ponemos en función a la primera línea de personal médico, definitivamente no podemos hacer nada más que observar», dijo.

El doctor Luis Zarrazín dijo que a Guayaquil le faltaría mucho para llegar a la meseta. Pero reconoció que la carga de fallecidos ha bajado. «Considero que todavía falta, pero es evidente una baja de muertes y que el número de contagios se mantiene, es decir no sube ni baja».

Otra visión

La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, coincidió con las autoridades de Gobierno al señalar que Guayaquil llega a su pico de contagio. No obstante, consideró que las cifras son escalofriantes. La funcionaria señaló que los primeros 15 días de abril en Guayas se han contabilizado 8.000 fallecidos en contexto de Covid, de acuerdo con la información cruzada entre el Registro Civil y los camposantos.

Jorge Wated, quien dirige la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayas, explicó que el promedio mensual en esta provincia era de unos 2.000 fallecidos por diferentes causas, pero este mes se registraron 5.700 fallecidos por encima de esa cifra. (JCL)

