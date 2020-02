Asignación de recursos enfrenta al CNE con Finanzas

A pocos días de que se inicie el periodo electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, advirtió que los comicios del 2021 estarían en riesgo, ya que por falta de recursos se tendrían que desvincular a más de 120 personas del área técnica operativa.

Responsabilizó de esta situación al Ministerio de Finanzas y aseguró que, en varias reuniones con la Subsecretaría de Presupuesto de esa Cartera, se ha pedido la desvinculación sin un análisis técnico de esos funcionarios como condición para transferir los fondos para el pago de los salarios de los empleados.

“El personal del CNE se encuentra impago por ese condicionamiento… Eso es poner en riesgo y afectar el trabajo de una institución seria como es el CNE. No contar con el personal operativo que necesitamos para preparar las elecciones del 2021, afecta a esta situación”, manifestó.

Respuesta

La respuesta desde Finanzas no se hizo esperar. A través de un comunicado aseguró que se garantizarán los recursos para el normal desarrollo del proceso electoral “que iniciará en el segundo semestre de este año”, por lo que la organización de los comicios no está en riesgo.

EL DATO

La próxima semana se aprobará el presupuesto para las elecciones del 2021.

Agregó que el Gobierno continúa con el ordenamiento de las finanzas públicas, optimizando el presupuesto para todas las instituciones del Estado, incluyendo al CNE.

Ante esto, Atamaint manifestó que le preocupa que Finanzas asegure que los recursos se entregarán en el segundo semestre, pues es una tarea urgente es la renovación en más del 90% del sistema informático y la actualización del software: “Si a nosotros no nos entregan los recursos de forma inmediata después de que aprobemos el plan operativo electoral, no será posible llevar adelante las elecciones porque los equipos informáticos ya no funcionan”.

Las cifras

Según el CNE, para el 2020 el Ministerio de Finanzas asignó en el grupo 51, para contratos ocasionales, 7’653.615 de dólares cuando lo requerido era 9’248.901, por lo que existe un déficit de 1’595.286 dólares.

EL DATO

28 de febrero serán las elecciones presidenciales y de asambleístas. En el mismo grupo se asignó 914.758 dólares para horas extras, que según el organismo electoral no los necesita. Mientras que para remuneraciones del personal con nombramiento permanente y beneficios de Ley se designó 577.561 en exceso.

Es por eso que el pedido consiste en que los valores de las horas extras y de las remuneraciones que están demás se transfieran al rubro de contratos ocasionales, lo que evitaría la mencionada desvinculación.

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, manifestó que para cumplir con éxito el proceso de comicios, es necesario la asignación de recursos. (HCR)

