Asamblea Nacional cerrará su agenda legislativa con la Ley Anticorrupción y la Ley Extinción de Dominio

Una reunión de jefes de bancada convocada anoche por el presidente de la Asamblea, César Litardo, buscaba un acuerdo previo para la aprobación en segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción y extinción de dominio.

El pleno de la Asamblea Nacional está convocado para hoy a las 12:15, con una agenda de siete puntos, donde constan las reformas anticorrupción para delitos que se cometan en contratación pública, pero no se incluye la votación del informe de segundo debate de la Ley de Extinción de Dominio.

Eso provocó una dura reacción del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello (IND), y de los legisladores: Mae Montaño (IND), Fabricio Villamar (IND) y Gloria Astudillo (CREO), que cuestionaron la exclusión de la votación del proyecto de ley, en la última sesión del pleno prevista para este martes.

El presidente de la legislatura, César Litardo, aclaró que todos coinciden en aprobar la ley, pero que existen algunas preocupaciones entre los bloques como los conceptos de la carga de la prueba hacia el acusado; la retroactividad y el cómo con una presunción se puede generar una extinción.

Por ello, con las bancadas se acordó generar una reunión previa para la revisión de los textos antes de la votación, y afirmó que de ser necesario aplicará su atribución para convocar a una sesión extraordinaria para aprobar este documento cuando haya el acuerdo. Recordó que esa ley es muy sensible, que si bien tiene una connotación política y mediática, lo que hace como presidente de la Asamblea es dialogar con los jefes de bloque para un consenso previo y evitar el veto total.

César Rohón (PSC) y Luis Pachala (CREO) ratificaron que aprobarán la Ley de Extinción de Dominio, pero advirtieron que no todas las observaciones fueron recogidas.

Rohón dijo que no hay que asustarse si no se vota este 15 de diciembre esta ley, porque se puede convocar a una sesión extraordinaria, lo que pasa es que no se han ajustado los textos, y la ley debe salir bien hecha, sino será vetada por inconstitucional.

Por ejemplo, el tema de la defraudación tributaria tiene una propia ley, donde se señala que lo recuperado va al presupuesto general del Estado, en cambio, en la nueva ley dice va a favor de los niños. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/