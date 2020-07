Armada del Ecuador vigila a la flota de buques cercana a Galápagos

El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló que Ecuador está en alerta debido a la flota pesquera china que se encuentra cerca de la Zona Económica Exclusiva Insular (ZEEI) de las Islas Galápagos. Al interior del territorio marítimo se encuentran especies protegidas que estarían en peligro. Frente a esta contexto, el ministro Jarrín indicó que se están realizando operativos aéreos y marítimos. No obstante, el funcionario aclaró que en ningún momento los buques han violado el espacio marítimo del país. “En la demarcación de las dos zonas, la ZEEI de Galápagos y la Continental existe un corredor, que son aguas internacionales, en las que el Ecuador no tiene injerencia, es ahí donde se encuentran”, apuntó en una rueda de prensa este jueves 23 de julio del 2020. Son 260 embarcaciones que pescan en este corredor. “Desconocemos si son particulares, del Estado, sabemos la identificaciones, pero no la pertenencia”, sostuvo el ministro.

«Si saben las fronteras cómo están establecidas en el mar, de acuerdo a la Convemar, no van a ingresar. Y si ingresan pasará lo que ocurrió en el 2017, será incautado, para eso tenemos parte de la Flota Naval ecuatoriana, que está conformada por corbetas, guardacostas, aviones, que realiza el patrullaje y la exploración marítima en forma permanente», recalcó Jarrín. El titular del Ministerio de Defensa dijo que se pondrá en marcha, como parte de la seguridad marítima, un triángulo de seguridad. “Se conformará una capitanía de puertos entre los puertos de Esmeraldas, más los de aguas profundas (Bolívar, Posorja, Manta) el vértice de esta triángulo constituye Galápagos”, dijo.

Con el triángulo de seguridad, el Ministerio combatirá problemas como: piratería, pesca ilegal y narcotráfico. Amilcar Villavicencio, jefe del Estado Mayor de la Armada, indicó que la Armada defenderá los intereses marítimos nacionales, a través de la fuerza de tarea. El Ministro de Defensa puntualizó que se han efectuado reuniones binacionales, que han recibido la aceptación de Colombia y Perú de sumarse a la Cooperación de Seguridad Marítima Regional para mejorar el control. (I)

fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/armada-ecuador-controles-flota-buques-galapagos