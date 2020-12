Aprueban informe que reducirá número de asambleístas distritales en Manabí, Guayaquil y Quito

La Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó, con cinco votos afirmativos, el informe para segundo debate del proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador. La moción fue presentada por el la asambleísta Mercedes Serrano.

La presidenta de la mesa, Elizabeth Cabezas, manifestó que es un informe que tiene el carácter de no vinculante, por lo tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá debatir y tratar uno a uno los puntos expuestos.

Resaltó el trabajo de la Comisión para plantear cambios sin transformar la esencia del contenido de las reformas. Dijo que la mesa hizo modificaciones a la propuesta que originalmente fue recibida de parte del Comité por la Institucionalización Democrática.

Expresó que los tres temas medulares de la propuesta son la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el fortalecimiento y reestructuración de la Función Legislativa y la autonomía e independencia de la Fiscalía.

En este informe se incorporaron temas relativos al procedimiento en la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales; alcance de los debates de la Asamblea Nacional, en relación a la propuesta de reforma parcial de la Constitución, y la reglamentación específica que el Legislativo dictará para cada proceso de designación.

También se sumó el tema de reformas a la representación en la Asamblea Nacional. En tal sentido, quedaría integrada por: 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional; dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada 300 mil habitantes o fracción que supere los 250 mil, de acuerdo al último censo nacional de la población. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior.

Durante el debate, el legislador Fabricio Villamar pidió al equipo técnico de la mesa que realice una presentación detallada sobre la posibilidad de reducción de asambleístas, enfocada específicamente al sistema de distritos de Quito, Guayaquil y Manabí.

De su parte, la asambleísta Jeannine Cruz señaló que la labor legislativa no se relaciona con el número de asambleístas, sino con la calidad del trabajo. Es necesario analizar el impacto que tendrá la representatividad con la posible disminución de legisladores, expresó.

Mientras que, el asambleísta Héctor Muñoz dijo que le preocupa que el tema de la bicameralidad se haya suprimido del informe para segundo debate, según dijo, podría traer consecuencias de carácter jurídico. Mencionó que este tema debía ser discutido abiertamente en el Pleno.

Al finalizar, la presidenta de la Comisión expuso que el tema de la bicameralidad sí fue tratado y que este informe no exime a que sea abordado en el Pleno de la Asamblea cuando se realice el segundo debate. Recordó que la votación será artículo por artículo. (Vistazo)

