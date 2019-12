Ante Argentina, en marzo, será el debut de Ecuador, que aún no conoce su nuevo entrenador

La Selección de Ecuador visitará a su similar de Argentina, en la primera fecha por Eliminatorias Sudamericanas, que arrancan en marzo del próximo año. La Conmebol reparte cuatro cupos directos al Mundial de Qatar 2022.

De las 10 selecciones participantes, la ‘Tricolor’ es la única que aún no define el nombre de su nuevo entrenador.

El argentino Marcelo ‘Pepo’ Morales, quien vistió las casacas de Barcelona y Emelec, analizó que la ‘Albiceleste’, podría estar un paso más arriba que el combinado nacional, teniendo en cuenta los últimos antecedentes, como la goleada este año en España (1-6) y (1-3) en las Eliminatorias a Rusia 2018.

“Los partidos hay que jugarlos, pero queda tiempo para prepararse. En Argentina no va a estar Messi (suspensión), que no es un detalle menor. Son selecciones que se conocen mucho, será duro como en todas las Eliminatorias”, señaló el exjugador de 53 años.

Del resto de selecciones, opinó: “Brasil está por encima, por categoría, por trabajo que viene haciendo. Uruguay, con un recambio interesante y jugadores que están a la altura. Colombia una gran Selección. Paraguay y Bolivia no están en gran momento, pero igual pueden complicar”.

Resaltó el crecimiento del elenco patrio, que también está mostrando un recambio y que “en el transcurrir de los partidos va a ir madurando, tiene muchachos jóvenes, estoy seguro de que se hará fuerte”.

Juan Urquiza, con amplia experiencia dirigiendo en el país, indicó que, en la primera fecha se enfrentarán dos selecciones en formación. “Argentina con una base jugadores nuevos y que combinará con otros de más experiencias. Lo mismo ocurre con Ecuador, que, si vemos lo trabajado por Célico, con un juego por abajo, aunque le falta un poco arriba, pero se está proyectando”, enfatizó.

Añadió que “luego tendrá un rival como Uruguay, muy aguerrido, con pocos jugadores de recambio, pero con buen estilo, entonces, sí o sí, tendrá que ganar los primeros puntos, aprovechando localía”. (SJMS)

FRASE

Elegir al DT no es cuestión de seleccionar al favorito de la gente, mediante encuestas de Twitter, hay que analizar varias aristas” . Francisco Egas, presidente de la FEF.

Eliminatorias

Calendario

° FECHA 1: jueves 26 de marzo 2020

Argentina vs. Ecuador

Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

° FECHA 2: martes 31 de marzo 2020

Bolivia vs. Argentina

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Chile vs. Colombia

Ecuador vs. Uruguay

° FECHA 3: jueves 3 de septiembre 2020

Argentina vs. Paraguay

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Chile vs. Perú

° FECHA 4: martes 8 de septiembre 2020

Perú vs. Argentina

Uruguay vs. Brasil

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia

Ecuador vs. Colombia

° FECHA 5: jueves 8 de octubre 2020

Argentina vs. Uruguay

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Chile vs. Paraguay

° FECHA 6: martes 13 de octubre 2020

Brasil vs. Argentina

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Paraguay vs. Colombia

Ecuador vs. Chile

° FECHA 7: jueves 12 de noviembre 2020

Argentina vs. Chile

Uruguay vs. Paraguay

Perú vs. Colombia

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

° FECHA 8: martes 17 de noviembre 2020

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú

° FECHA 9: jueves 25 de marzo 2021

Venezuela vs. Argentina

Perú vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

° FECHA 10: martes 30 de marzo 2021

Argentina vs. Bolivia

Uruguay vs. Ecuador

Colombia vs. Chile

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

° FECHA 11: jueves 3 de junio 2021

Paraguay vs. Argentina

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Ecuador vs. Bolivia

° FECHA 12: martes 8 de junio 2021

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Chile vs. Venezuela

° FECHA 13: jueves 2 de septiembre 2020

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Brasil vs. Colombia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

° FECHA 14: martes 7 de septiembre 2021

Argentina vs. Brasil

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

° FECHA 15: jueves 7 de octubre 2021

Chile vs. Argentina

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

° FECHA 16: martes 12 de octubre 2021

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

° FECHA 17: jueves 11 de noviembre 2021

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

° FECHA 18: martes 16 de noviembre 2021

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

