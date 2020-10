El ángel de la guarda o ángel custodio, es el ángel al que Dios da la misión de proteger, guardar y guiar a cada persona durante su vida en la tierra para facilitarle el ascenso al Cielo.

La descripción de la misión de esta categoría de ángeles para la guarda de los seres humanos puede leerse en los libros del Génesis, Tobías, Salterio, Mateo, Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Hebreos.

«Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado» (Éxodo 23, 20).

Jesús dice (Mt. 18,10): “Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus Ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial”.

En relación con la existencia del Ángel de la guarda, el Papa Francisco dijo: «Todos tenemos un ángel siempre al lado, que jamás nos deja solos, y nos ayuda a no errar el camino» y «que nos protege, nos hace oír las cosas», «cuántas veces hemos escuchado: “Pero, esto… debería hacer así… esto no está bien… ¡Ten cuidado!”». Es «la voz de este compañero nuestro de viaje».» También él dijo: «¿Cómo es mi relación con mi ángel custodio? ¿Lo escucho? ¿Le doy los buenos días en la mañana? ¿Le digo que me proteja durante el sueño? ¿Hablo con él? ¿Le pido consejo? ¿Está a mi lado?». A estas preguntas, dijo, «podemos responder hoy»: cada uno de nosotros puede hacerlo para comprobar «cómo es la relación con este ángel que el Señor ha enviado para protegerme y acompañarme en el camino, y que ve siempre el rostro del Padre que está en el cielo».

1. Te acompaña desde la concepción

2. Su existencia no es un invento, se fundamenta en la Biblia

3. Son compañeros cercanos de los santos

4. Protege en los momentos difíciles

5. Son poderosos servidores de Dios

6. Acuden velozcemnete cuando se les llama

7. La veneración a los Ángeles Custodios es legítima

8. Se les puede invocar en todo momento y lugar

Oración del ángel de la guarda