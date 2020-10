Andrés Arauz responde a la ministra de Gobierno por denuncia sobre el carro vinculado con la estafa al ISSPOL

Desde un acto proselitista en el cantón Cayambe, el candidato presidencial por la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Aráuz, respondió a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien este domingo 11 de octubre de 2020 aseguró que él se movilizaba en un vehículo vinculado en la presunta estafa con las inversiones de la seguridad social de la Policía (ISSPOL).

«Tenga clarísimo señora Ministra, los policías están atentísimos de que si no recuperan esos $350 millones, no se van a quedar tranquilos. No quiera inventarse ningún cuento de que con eso se está financiando estos diálogos», enfatizó Arauz.

Además, el aspirante a la Presidencia responsabilizó a Romo por las irregularidades en el ISSPOL. «Con ella como ministra, como presidenta del ISSPOL han desaparecido 350 millones de dólares», dijo.

Por último, Arauz indicó que la funcionaria pretende acusar de «ladrones» a otros. «Ahora quiere decir, que esa plata ha servido para comprarme un carro, por 350 millones de dólares», manifestó en tono sarcástico.

Este domingo, Romo reveló que el vehículo en que el que se moviliza Andrés Arauz, es propiedad de un socio de Jorge Chérrez, quien está vinculado en la presunta estafa con las inversiones del ISSPOL.

La funcionaria detalló que Arauz, quien junto a Carlos Rabascall conforman el binomio respaldado por el expresidente Rafael Correa, se movilizó los últimos días en un carro de propiedad del socio de Chérrez, Luis Alberto González, quien figura como presidente de Orión Casa de Valores (antes Ibcorp).

«Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas en la estafa al ISSPOL», enfatizó la ministra en su cuenta de Twitter, donde también colgó las fotos del vehículo con información sobre la matrícula, que indica el nombre de su propietario, y un reporte de la Super Intendencia de Compañías que detalla la relación entre González y Chérrez como accionistas.

Según Romo, el pasado jueves 8 de octubre, Arauz se movilizó en Guayaquil en el carro de González, presidente de la Casa de Valores Orión y socio de Jorge Chérrez, presidente de IBCorp, a quien la ministra ha denunciado ante la Fiscalía como responsable de una supuesta estafa con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía.

