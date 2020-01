ANALIZAN LA REUBICACIÓN DE LOS BARATILLOS

Las obras viales que actualmente se realizan en la parroquia de Leonidas Plaza hacen que las denominadas ferias de los lunes o baratillos ya no puedan continuar dentro de la calle Eloy Alfaro , el municipio de Sucre analiza la reubicación de forma inmediata.

Ing Ingrid Zambrano Alcaldesa de Sucre consciente de esta realidad indico que el GAD está analizando opciones para su reubicación como el ex terreno del hospital frente al parque central de Leonidas Plaza o el punto de encuentro de la ex UE Miguel Valverde donde actualmente se realizan trabajos d reacondicionamiento.

Mientras se define el lugar de los baratillos funcionara en la calle Stopper se informó.