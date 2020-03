Ampliación del toque de queda genera respaldo

Extender el toque de queda entre las 14:00 y las 05:00, medida dispuesta por el Gobierno y que rige a partir de hoy, es necesaria frente a la permanente desobediencia de cierto sector ciudadano que, a pesar de la emergencia por el coronavirus, no ha acatado las medidas de restricción adoptadas por el Ejecutivo en su momento. Ese es el criterio de María Gabriela Alvear, coordinadora de Diálogo Diverso; y Leonardo Tipán, experto en Derecho Constitucional.

“Es totalmente acertada. Existe algo que se llama corresponsabilidad y la ciudadanía ha demostrado que en un lado acatamos las disposiciones por el bien común, por la salud y por la vida; pero en otros lados no. Ha sido lamentable que algunos ciudadanos no hayan estado conscientes de los riesgos que implica una crisis sanitaria mundial y no hayan tomado las medidas necesarias”, declaró Alvear.

Ella es activista por los Derechos Humanos y recordó que, de acuerdo con lo que manifiestan los especialistas, los próximos días serán claves en el desarrollo de los contagios, por lo que es necesario obligar a la población a respetar parámetros mínimos de convivencia.

Por su parte, Tipán manifestó que extender el toque de queda está dentro de las facultades constitucionales que tiene el presidente, Lenín Moreno, debido al comportamiento ciudadano de los últimos días. “Las personas hacen caso omiso al estado de emergencia”, dijo el especialista. Y anticipó que, si la desobediencia ciudadana se mantiene, no sería poco probable que se necesite acogerse a un toque de queda permanente, lo que sí sería preocupante para toda la ciudadanía.

La fuerza de la multa

El presidente Moreno anunció no solo la ampliación del toque de queda, sino una multa de 100 dólares para quien incumpla la medida la primera vez; de un salario básico (400 dólares) si reincide y prisión si es por tercera vez.

Tipán asegura que la sanción económica es muy leve, ya que la ciudadanía piensa que puede arriesgarse a salir, a pesar de una multa de 100 dólares, ya que la actividad por la que se ve obligado a salir le generaría más. Por eso, agregó que se debió imponer una multa de 400 dólares la primera vez que se incumpla la medida y de 800 dólares la segunda vez, ya que ahí sí se convierten en recursos elevados y la gente lo pensaría dos veces.

Por su parte, Alvear considera que más efecto disuasivo tiene la aplicación de la multa antes que el toque de queda en sí. “Estamos demostrando que no somos una sociedad madura, que necesitamos de medidas de carácter coercitivo para cumplir”.

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, defendió la disposición del Gobierno y aseguró que va en procura del cuidado de toda la población. “Es necesaria en los actuales momentos. Aquí se trata de la vida, de la salud de todos los ecuatorianos”, manifestó. E instó a los pobladores de Guayas para acojan la disposición de manera rigurosa y disciplinada. (HCR)

“Esta medida que hoy puede parecer extrema, mañana van a salvaguardar nuestra integridad”.

María Gabriela Alvear,

coordinadora de Diálogo Diverso.

“Cuando le tocan el bolsillo a un ciudadano (a través de multas) la medida sí podría tener efecto”.

Leonardo Tipán,

magister en Derecho Constitucional.

DATO

La medida es a escala nacional, se exceptúan sectores prioritarios.

LA CIFRA

826 casos se han confirmado en Guayas.

