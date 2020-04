AME solicita mantener semáforo en rojo hasta el 17 de mayo

Tras una reunión de más de cuatro horas con el gobierno para definir la semaforización desde la próxima semana, la Asociación de Municipalidad del Ecuador (AME) solicita extender el período de aislamiento en todos los cantones del país por dos semanas adicionales a partir del 4 de mayo, es decir, hasta el 17 de mayo.

«Con el fin de precautelar la salud y la vida de los ciudadanos y en vista de que en las sesiones de los siete Comités Regionales de la AME los alcaldes acordaron mantener a todos los cantones en color rojo a partir de facha establecida por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N)», señaló la AME, en un comunicado.

La ministra de gobierno, María Paula Romo señaló que no corresponde en este momento trasladarle un pedido al gobierno porque la decisión de pasar de etapa está para el día 4 de mayo y, si los municipios no toman una decisión, todos empezarán en rojo. Si hay municipios que no comunican ninguna decisión al COE-N, se entenderá que se quedan en rojo.

El ‘distanciamiento’ no cambia las principales restricciones

La AME realiza este pedido en base a la actual capacidad del sistema de salud, la posibilidad de realizar pruebas de detección temprana y el comportamiento de la población frente a las medidas de bioseguridad para evitar contagios. «Para determinar el cambio de etapa, se propuso realizar una reunión técnica semanal donde se discuta el comportamiento de la crisis y la situación de los cantones, señaló el titular de la AME, Raúl Delgado. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/