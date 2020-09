Alerta desde UCI: «Vemos a gente muy joven morir; el drama por COVID-19 sigue»

La lucha de pacientes COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue en Guayaquil. Pese a que se reportan más recuperados y menos personas que llegan a esta condición grave, aún hay enfermos que no logran resistir esta batalla contra el virus en medio de la pandemia, que no termina.

El médico intensivista Telmo Fernández, coordinador de UCI del hospital Luis Vernaza, explicó que hay 8 pacientes con cuadros severos en terapia intensiva (UCI) y 21 pacientes leve-moderados en el área de hospitalización.

Fernández comentó que la tasa de mortalidad en terapia intensiva COVID-19 es del 40 % al 50 %, como la tasa mundial, la mortalidad va aumentando como aumenta la edad.

Sin embargo, esto varía en cada paciente ya que hay unos adultos mayores que logran salir del peligro y jóvenes que por padecer de comorbilidades (enfermedades preexistentes) fallecen.

“Los jóvenes también se enferman. Hemos visto a gente muy joven morir acá. No es cuestión de que soy joven, no me cuido, me infecto nomás porque no me va a pasar nada. Es una situación muy dramática cuando tienes una persona de 20, 30 años que se te está muriendo porque se infectó por COVID-19, pero le tocó una cepa severa”, alertó.

Agregó que en UCI han tenido pacientes desde los 18 años con graves complicaciones que se pudieron salvar.

Fernández dijo que el principal motivo de ingreso del paciente COVID-19 a terapia intensiva es la insuficiencia respiratoria, por lo que se necesita conectar al paciente a un respirador. “El paciente debe estar completamente sedado, se coloca un tubo en la garganta conectado a una máquina con diferente presión que provee un volumen de aire a los pulmones”, explicó.

El epidemiólogo Carlos Farhat, coordinador de Salud del Municipio de Guayaquil, dijo que a nivel de la ciudad el número de fallecidos se mantiene entre uno y dos por COVID-19 al día.

“Se mantiene tendencia a la baja, solo el pasado viernes hubo un aumento de cinco fallecidos, pero se ha retomado la cifra de uno y dos”, explicó.

Añadió que estas cifras son de esperar, porque siguen apareciendo nuevos casos de contagiados que se complican y mueren en terapia intensiva.

En eso coincidió Katherine Olaya, responsable zonal de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Ella comentó que en UCI COVID-19 de hospitales como Guasmo Sur, Monte Sinaí y Guayaquil también se reportan fallecidos, muy pocos en comparación con meses atrás, pero los hay.

Farhat explicó que la mortalidad de UCI no es lo mismo de la tasa de letalidad de la enfermedad, la cual ha disminuido tremendamente ya que médicos están preparados para detectar el virus a tiempo.

Explicó que tanto pacientes como médicos deben estar alerta a los primeros síntomas de COVID-19, como fiebre, tos, cansancio fácil a más de decaimiento o diarrea, “para mí ese es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario”.

Farhat insistió en que en este momento la gran responsabilidad está en los ciudadanos. “Hay gente que dice a mí no me va a dar, esa baja percepción del riesgo debe subir”, manifestó el epidemiólogo.

Fernández agregó que la realidad actual es que se tiene que usar la mascarilla, usar alcohol, gel, distanciamiento. “Con esta realidad vamos a reactivar la economía, porque si no se muere de COVID-19 será por desnutrición. Hay que cuidarse”, sugirió el médico. (I)

