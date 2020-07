Alcalde de Pastaza confirmó que dio positivo de COVID-19

A través de redes sociales, el alcalde de Pastaza, Oswaldo Zúñiga, informó que dio positivo para COVID-19.

Él se suma a la lista de autoridades de diferentes localidades del país que se han contagiado del virus.

“En las últimas horas me entregaron el resultado de la prueba PCR a la que me sometí, la misma que determina que soy positivo de COVID-19, no puedo asegurar en qué circunstancias me contagié, pero sí puedo asegurarles es que me siento muy bien, presento un cuadro sintomático leve”, manifiestó.

Aseguró que de manera inmediata se sometió al control respectivo y al tratamiento para la enfermedad, pero que anhela en el menor tiempo posible recuperarse de manera plena y ser dado de alta para retomar las funciones al frente del municipio.

A su vez, reiteró el pedido a la ciudadanía de mantener los cuidados sanitarios ya que es determinante continuar con el uso de las mascarillas, el lavado permanente de manos y el distanciamiento social, agregó.

Agregó que con disciplina y una actitud consciente se podrá salir adelante en esta crisis. (I)

fuente;https://www.eluniverso.com/