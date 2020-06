Al menos cuatro muertos por un terremoto de magnitud 7,5 en las costas del sur de México

Al menos cuatro personas han muerto y una treintena han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 7,5 que ha sacudido este martes por la mañana amplias zonas del sur y centro de México, y cuyo epicentro se ha situado en el estado de Oaxaca.

Las autoridades locales de Oaxaca, que encabeza el gobernador Alejandro Murat, han informado de que el seísmo, que se originó a 23 kilómetros al sur de la localidad de Crucecita, ha producido graves daños en la región y la desaparición de, al menos, seis personas.

El terremoto ha dejado daños estructurales importantes en infraestructuras y carreteras y diferentes edificios, como templos, hospitales y viviendas. En la capital homónima del estado de Oaxaca se ha cortado el suministro de electricidad por precaución.

Entre los fallecidos hay un obrero que en el momento del terremoto se encontraba trabajando en la refinería Antonio Dovalí Jaime, de la estatal petrolera Pemex, ubicada en la ciudad de Salina Cruz. El seísmo provocó una explosión en la plataforma y esta persona murió una vez trasladado al hospital a causa de las quemaduras.

El resto de personas han muerto a causa de desprendimientos de tierra y derrumbes de algunos edificios, todos ellos en diferentes localidades de Oaxaca, según la información de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El Servicio Sismológico Nacional de México ha precisado que el terremoto se originó a cinco kilómetros por debajo de la superficie terrestre, si bien el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha aumentado a más de 23 kilómetros la profundidad y ha rebajado la magnitud a 7,4.

Protección Civil ha comunicado que en las últimas cinco horas se han registrado 447 réplicas, siendo de magnitud 4,6 la más fuerte de todas ellas, y ha alertado de que el nivel del mar en las costas del Pacífico aumentará «de forma anómala» un metro. No obstante, los especialistas han descartado «grandes riesgos».

Los temblores se han notado en al menos seis estados más, entre ellos la capital, Ciudad de México, si bien Protección Civil no tiene constancia de daños en un primer momento, según el diario ‘El Universal’.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha emitido una alerta de tsunami para zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ante la posible llegada de fuertes olas.

Ecuador, por su parte, ha puesto en alerta a las poblaciones costeras, a las que ha asegurado que existe un «riesgo inminente» de tsunami. Guatemala ha optado por evacuar algunos de sus edificios públicos, mientras que la autoridades salvadoreñas han descartado posibles amenazas para sus costas.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que se encuentra en contacto con Protección Civil y ha pedido a toda la población mantener la calma, salir de sus hogares y estar preparados para una eventual desalojo.

El mandatario ha subrayado que «todo el mundo debe ser evacuado de las zonas costeras para estar a salvo ante cualquier réplica». «Estaremos informando, mantener la calma», ha remachado.

«PROTOCOLOS DE SEGURIDAD»

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ha aseverado que «ante el seísmo registrado en el estado» se han activado «todos los protocolos de seguridad para poder monitorear las calles y mantener protegida a la población».

Asimismo, ha explicado que las delegaciones y la Unidad General de Respuesta Inmediata (UGRI) se encuentra supervisando la situación para detectar «posibles daños» causados por el terremoto.

Murat ha especificado que la carretera que conecta con Pochutla ha sido cerrada y que se ha cortado la comunicación entre municipios. Asimismo, ha advertido de que se han registrado daños estructurales en un hospital especializado en pacientes de COVID-19 en Huatulco.

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había expresado poco antes que, por el momento, únicamente había llegado información de la caída de varios muros y fachadas. «Continuaremos recibiendo información», ha matizado antes del inicio de informe desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de Ciudad de México, donde únicamente ha sido cerrada una estación de metro para facilitar la «revisión de un edificio contiguo».

En este sentido, ha manifestado que varios aviones se encuentran sobrevolando la zona, si bien por el momento no se han registrado «incidentes graves». «Los protocolos de revisión continúan», ha añadido.

