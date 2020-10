Agricultores preocupados ante el pago de préstamos

Ante la cercanía del invierno , los agricultores de la comuna «Los Caras» de la parroquia de Leónidas PLaza del cantón Sucre, no saben como hacer para comprar las semillas para la siembra, teniendo en cuenta que la mayoría son deudores de la banca y que no pueden cancelar los créditos debido a varios factores entre salubridad y económico.

Pedro Zambrano agricultor con indignación expresó su molestia por las condiciones que se impone para la cancelación de los intereses de los préstamos realizados durante los últimos años, donde lo último que se reporta son pérdidas ante la condiciones climáticas , luego la epidemia y finalmente el bajo costo del quintal de maíz.

Zambrano insistes que ellos quieren arreglar , pero solo encuentran trabas por parte de la banca , por lo que se preguntan ¿en dónde estan las facilidades que ofrece el estado para los agricultores para que puedan cancelar las deudas’, facilidades que no se ven y solo existen trabas burocráticas.