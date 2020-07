Acuerdo con tenedores traerá cinco beneficios

El acuerdo anunciado con el grupo más grande de tenedores de bonos del país traerá cinco beneficios para aliviar la carga de la deuda pública de los próximos años. Este es un paso importante en el proceso de renegociación de la deuda que el Gobierno Nacional inició en marzo pasado con el pago de $ 320 millones correspondientes a los bonos 2020 y que continuará hasta el 15 de agosto, fecha límite para que se concrete la solicitud de reestructuración. Hasta esa fecha, Ecuador debe conseguir la aprobación de alrededor del 66% de los inversionistas. Con el acuerdo anunciado este 6 de julio, se tendría casi el 50% de apoyo. En este grupo se encuentran Ashmore Group, AllianceBernstein, Wellington Management Company LLP, entre otros, de modo que el Gobierno se siente optimista de que su propuesta tendrá buenos resultados.

El presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó en su cuenta de Twitter que “actuar con decencia trae grandes resultados (…) ¡Con esto liberaremos más de $ 16.000 millones, en los próximos 10 años!”. Ese alivio es el primer beneficio del acuerdo. “De aquí hasta 2025 no se pagará $ 11.000 millones y hasta 2030 el alivio será de $ 16.000 millones”, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El no cancelar ningún monto correspondiente a los bonos este año significa un ahorro de $ 1.361 millones. Y en 2021, cuando se debía pagar $1.593 millones, se pagaría $ 79 millones. Así, el peso de los pagos anuales disminuirá y se prolongará hasta 2040 en cuotas que no superan los $ 2.500 millones. “El próximo gobierno no pagará $ 9.166 millones. Y el subsiguiente $ 5.739 millones”, acotó el titular de Finanzas. El segundo beneficio es la reducción de capital de $ 17.375 millones (monto negociado) a $ 15.835 millones. Es decir, existe un recorte de 1.540 millones.

En tercer lugar, se duplicará el plazo de la deuda existente. La madurez de los bonos pasará de 6,1 años en promedio a 12,7 años. El bono actual de mayor plazo vence en 2030, mientras que el nuevo bono más largo vencerá en 2040. La reducción de la tasa de interés es el cuarto beneficio. Del promedio actual del 9,2% bajará a 5,3%. Martínez señaló que la tasa de interés actual más alta es de 10,75%, mientras que con la reestructuración las tasas irán hasta una máximo de 6,9%. Finalmente, el país ganaría cinco años en los periodos de gracia de capital y prácticamente dos años de gracia de interés, pasando de $ 2.954 millones a $ 79 millones. La propuesta también incluye la reestructuración de los intereses acumulados atrasados durante la renegociación. De los $ 1.060 millones que debían pagarse este año se pagarían $ 911 millones (reducción del 14%) a partir de 2026 hasta 2030 en cuotas de 182,31 millones.

El secretario general de gabinete, Juan Sebastián Roldán, felicitó al equipo del Ministerio de Finanzas y acotó que este es un primer paso para el gran objetivo de reestructurar la deuda. Los pasos siguientes son conversaciones con los organismos multilaterales y con gobiernos como el de China para llegar a nuevos acuerdos. Ante la noticia del acuerdo, el vocero principal del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, manifestó este lunes 6 de julio de 2020 que la reestructuración de los bonos globales de Ecuador “avanza de manera oportuna y constructiva. (…) esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando para finalizar un acuerdo, que, junto con otros esfuerzos, es fundamental para ayudar a poner la deuda pública en un camino sostenible”. (I)

