A Barcelona SC ‘no le dio la talla’ en el ‘competitivo’ grupo A de la Copa Libertadores

Dejando inquietudes en su funcionamiento colectivo y con muy poca muestra, Barcelona SC cayó derrotado el miércoles ante un Independiente del Valle superlativo y que selló su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Al cuadro guayaquileño solo le queda pelear por la LigaPro.

“Creo que hicimos un buen partido, obviamente al no ganar no estamos contentos. Nos faltaban seis jugadores que normalmente alinean de titulares. Pero no quiero justificar, los jugadores estuvieron a la altura ante un gran rival”, dijo el DT Fabián Bustos en la rueda de prensa pospartido y agregó que su plantel buscará ser “protagonista y ganar la segunda etapa de la LigaPro”.

Para Mario Canessa, comentarista deportivo de radio Caravana, la eliminación de Barcelona fue “un fracaso”. “Considerando la auspiciosa clasificación en las fases previas, ni si quiera pudo conseguir el cupo a la Sudamericana, el generoso premio por quedar tercero en el grupo”, sostuvo.

Agregó: “El equipo no le dio la talla, perdió partidos de local y los rivales que enfrentó fueron superiores”.

Otro de los puntos que argumentó Canessa fue que Barcelona no cuenta con jugadores alternos que alcancen el nivel de la competencia internacional y que puedan así remplazar a quienes habitualmente se presentan como titulares.

“Bustos y el cuerpo médico deberán cuidar a esos 12 o 13 jugadores que están al nivel, para que puedan soportar el ritmo de estas 13 jornadas restantes para finalizar el campeonato”, dijo. También consideró como un hecho que las bajas afectaron al equipo ya que “si se lesiona o expulsan a Pineida no hay remplazante; y lo mismo con Piñatares, Marques o Riveros”.

Otros factores en contra

“Otro problema son los delanteros, por quienes se hizo una inversión y no hacen goles. Álvez tiene entrega, pero en el año hace pocos goles. Arroyo juega poco y cuesta tanto; Díaz se lesiona muy seguido por el esfuerzo que hace”, añadió.

También hizo eco de los elementos de los que se ha desprendido la dirigencia. “Eran gastos de jugadores que son promesas cuando ya tienen 24 o 25 años. Tendrán que hacer un gran esfuerzo para mantener a quienes pueden competir adecuadamente por el campeonato”, concluyó.

Por su parte, Alfredo Arévalo, comentarista de radio Play FM, dijo que las lesiones que sufrieron varios futbolistas importantes de la plantilla como Jonatan Álvez y Mario Pineida, sumado a la imprevista venta de su mejor jugador Fidel Martínez al fútbol chino, no permitieron que Barcelona compita al nivel esperado.

“Inició con una expectativa grande de por lo menos pelear el segundo cupo en la Libertadores. Le tocó el grupo más difícil de la Copa, tal vez el más competitivo con el campeón de América (Flamengo), el campeón de la Sudamericana (Independiente) y Junior que tiene buen equipo”, sostuvo Arévalo. Agregó que el elenco torero compitió “menos de lo que se esperaba”. A esto le atribuye “lo descompensada que estuvo la plantilla, las lesiones y suspensiones”. No obstante, cree que esta dura eliminación no lo deja mal parado para pelear la segunda etapa de la LigaPro.

“Hay un equipo competitivo, joven y a pesar de no estar jugando bien marcha primero. Hay esperanzas”, culminó. (D)

