A 4.000 profesionales de la salud por día inmunizan contra el COVID-19 en las instalaciones de la UEES

Unos 4.000 profesionales de la salud reciben este jueves 11 de marzo la primera dosis de Pfizer en el programa de vacunación contra el COVID-19 que lleva el Ministerio de Salud (MSP) en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

Los beneficiados pertenecen a diversas fundaciones, como Fundasen-Redima, sector público y centros de atención privada y clínicas de diálisis.

El mayor Pancho Hansen Vik, director corporativo de salud de la UEES, explicó que por cada cuatro digitadores tienen un vacunador y eso provocó que haya más fluidez en la vacunación.

Él recordó que en la primera jornada de inmunización, semanas atrás, fueron 286 inoculados como parte del plan piloto; en la segunda jornada fueron 1.000; en la tercera, 2.600; y de ahora en adelante, ya en la fase 1, serán 4.000 vacunados por día.

Según el programa, las jornadas continuarán mañana, el lunes, martes, jueves y viernes de la próxima semana que culminarán con 19.000 vacunados.

Esta labor es parte de la fase 1 que se ejecuta a nivel nacional y que este jueves comenzó oficialmente en Galápagos, con la presencia del presidente Lenín Moreno.

“En una hora con diez minutos hemos sacado el primer grupo con 500 vacunados, ahora todo es más ágil”, explicó.

Recordó que la UEES ha prestado todo el espacio físico y logística para el proceso y que el Ministerio de Salud ha puesto las vacunas Pfizer, los vacunadores, los digitadores, entre otro personal más.

Los asistentes de esta jornada expresaron que todo fue bien organizado. “Pasamos doble filtro de datos, mucha rigurosidad y bien ágil, a unas ya les llegó su certificado de vacunación, otras deben esperar, dijeron hasta 24 horas después de la aplicación de la dosis”, comentó Susana, de un centro médico particular.

Rosi, de 57 años, trabajadora del área administrativa de Fresenius Medical Care, comentó que el médico ocupacional de su empresa los convocó por ser parte de la atención médica a pacientes renales.

“Hemos venido de todas las áreas, hasta yo que soy administrativa pero igual tratamos a los pacientes. Ya nos sentimos más tranquilos porque era un temor constante el estar expuestos , nos preocupa nuestra familia, y sobre todo yo que no me he enfermado, ahora seguirán los cuidados pero con un poco de tranquilidad”, explicó.

Otra de las asistentes al proceso fue Flor Vasquez, pediatra de Fundasen. Comentó que ella ve 28 pacientes en más de cuatro horas. “Yo cubro un volumen alto de pacientes, no sabemos si la mamá o algún familiar esté expuesto al virus, atendíamos con mucha precaución y se mantendrá así, pero esto ya es un respiro de tranquilidad para nosotros”, explicó.

Para mañana está previsto que más profesionales relacionados al área de la salud, incluidos administrativos y de limpieza, acudan a aplicarse la vacuna para proteger su vida, la de sus familias y pacientes en centros de atención. (I)

