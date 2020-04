60 mil manabitas más recibirán bono por crisis sanitaria del Covid-19

Kevin Ba­rreto, coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), informó que hasta el 17 de abril en la provincia han cobrado el bono 40.238 personas, lo que equivale a un 70,46% de los beneficiarios.

Sobre si la cifra de bonos que se entrega en Mana­bí son suficientes, explicó que “los seleccionados son aquellos que se encuentran dentro de un umbral en el registro social”.

“Depende de algún tipo de interpretación, porque pobreza y gente que pro­bablemente no se atienda siempre va a haber, siem­pre existe un margen de error, también hay movili­dad humana interna y esta población flotante incre­menta el número de pobre­za”, indicó.

Añadió que el gobierno de­cidió que 550 mil personas más puedan acceder a este beneficio, de ese núme­ro nuevo, que va a cobrar desde mayo, unos 60 mil o algo más serían manabitas.

Explicó que quienes no puedan cobrar el bono en abril, podrán hacerlo acu­mulado en mayo, es decir recibir $120 dólares.

Recordó que estas perso­nas son aquellas que no re­ciben bonos de desarrollo humano o pensiones que entrega la institución. “Son personas que ganan menos de un salario básico, son costureras, albañiles, cui­dadores de animales”, citó.

Iván Granda, ministro de Inclusión, dijo que anali­zan que los nuevos benefi­ciarios cobren en un solo mes para evitar que vuel­van a salir a las entidades bancarias. “Estamos bus­cando que todos cobren en mayo”, señaló.

INFORMACIÓN. Hay tres maneras de saber si una persona es beneficia­ria del bono de protección familiar. “Le llega un men­saje de texto, en el caso que no sea así, puede ingresar a un aplicativo que está en la página inclusion.gob.ec, y comprueba con su nú­mero de cédula o puede llamar al call center, que es un número no pago, 1-800- 002-002”, dijo Barreto.

