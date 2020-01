42 viajeros vigilados por coronavirus en Ecuador no presentan síntomas

A nueve días de haber llegado a Quito el vuelo desde Fujian (China), en el que arribó el ciudadano chino de 49 años con síntomas del coronavirus y se hallaba hasta el jueves en estado crítico, los acompañantes en ese vuelo aún no presentan síntomas de una enfermedad respiratoria aguda que dé la alerta a un nuevo caso sospechoso del coronavirus en el país.

El Ministerio de Salud (MSP) informó que se hacen controles bajo cerco epidemiológico a 42 pasajeros, que viajaron en las ocho filas adelante y detrás del ciudadano chino.

Aracelly Álava, especialista en virología, explicó que el periodo de incubación puede ser prolongado hasta 14 días para presentar los síntomas y que se deben tener en observación a las personas que compartieron con él de forma cercana.

Hasta la tarde del jueves, autoridades del MSP y del hospital Eugenio Espejo, en Quito, informaron que el paciente tiene órganos comprometidos como el cerebro, aparato cardiovascular y renal. Por lo que hay alta probabilidad de que fallezca.

Pese a que aún no llega la confirmación de la muestra del caso sospechoso desde el CDC de Atlanta, la ministra Catalina Andramuño dijo que se refuerzan los procedimientos.

“Recogimos números de teléfono y correos de los pasajeros para vigilarlos. Los epidemiólogos les llaman o van a sus domicilios y no presentan síntomas. Se hace un seguimiento más cercano a dos: un acompañante y alguien que lo recibió aquí en el país”, dijo.

Mientras, el MSP definió 15 hospitales en seis provincias del país que están preparados y servirán de referencia o aislamiento para casos sospechosos, si es que se presentaran.

En Guayas están habilitados los hospitales Francisco de Icaza Bustamante, Roberto Gilbert, Naval, Luis Vernaza y también el de Infectología.

En Pichincha están el Andrade Marín, Baca Ortiz, Enrique Garcés, Pablo Arturo Suárez, Eugenio Espejo y el Vozandes. Mientras que en Cuenca, el Vicente Corral Moscoso; en Chimborazo, Docente de Riobamba; en Azogues, Homero Castanier; en Imbabura, San Vicente de Paúl.

Autoridades indicaron que estos son de la red pública y privada, que cuentan con los equipos necesarios.

Cancelaciones

José Wongsang, de la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China, explicó que ayer tenían previsto el festejo del año nuevo chino en un restaurante de la ciudad, pero lo cancelaron ante la alerta del coronavirus.

“Hubo una recomendación importante del Consulado de China en Guayaquil, que se debe evitar actos donde haya muchas personas, hemos suspendido para precautelar la salud de invitados”, explicó.

Tanto chinos como sus descendientes y empresarios ecuatorianos explicaron a este Diario que esta alerta también provocó que se suspendan viajes comerciales, de estudios, entre otros proyectos previstos para inicios de año en China.

Diego González, presidente de Link World Ecuador, dijo que con un cliente tenían previsto viajar a China el sábado, pero ya cancelaron el viaje.

“Él iba a comprar maquinaria, a recorrer fábricas, pero ya no pudimos concretar debido a esta alerta, están suspendidos algunos negocios”, contó el empresario guayaquileño.

Opinión: Aracelly Álava, especialista en virología

“Es un virus multisistémico, afecta a muchos órganos, no solo los bronquios y alvéolos pulmonares, también al aparato circulatorio y a la función renal que son funciones vitales para la vida del individuo… Sin embargo, no podemos señalar que el caso del ciudadano chino es coronavirus porque aún no se tiene diagnóstico. Afecta más a las personas adultas mayores y enfermedades subyacentes, las enfermedades virales y sobre todo este virus afecta a muchos órganos… faltaría ver en ocho días más si alguien de su entorno desarrolla síntomas…

En general, el lavado de las manos es vital y que cada persona que se sienta enferma compre su mascarilla, no se debe mover de la casa para ver cómo desarrolla síntomas, no puede deambular de un lugar a otro en hospitales, eso es un error, sobre todo porque hay acumulación de personas. Falta un poco más de comunicación, de tranquilizar a las personas, solo en casos serios buscar atención especializada. Nos favorece que ahora la temperatura es alta (en Guayaquil) y los virus no subsisten en temperaturas altas, más bien están en temperaturas frías… la temperatura es importante… Considero que las medidas deben aumentar en aeropuertos y puentes internacionales. En cada hospital ya cada uno debe tener un área asignada a contener temporalmente a las personas, hacer primeros análisis, pero no mandarlo a deambular… la autoridad de Salud tiene que tener una reunión con hospitales para que tengan una sala y manejar casos con su ropa de protección…”. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/